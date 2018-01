Tanzanie : Le nouveau gouverneur de la Banque Centrale privilégie le dialogue

Le gouverneur nouvellement dĂ©signĂ© de la Banque de Tanzanie (BoT), le Pr Florens Luoga, a officiellement pris fonction ce lundi 8 janvier 2018.Le Pr. Luoga a Ă©tĂ© nommĂ© par le prĂ©sident John Magufuli au poste de gouverneur, le 23 Octobre de cette annĂ©e, pour succĂ©der au Pr Benno Ndulu dont le mandat a pris fin le 7 janvier de cette annĂ©e, après avoir servi l’institution pendant dix ans.

Avant sa nomination, le Florens Luoga Ă©tait vice-chancelier adjoint Ă l’universitĂ© de Dar es-Salaam.

« Nous ne sommes pas lĂ pour Ă©chouer face Ă nos dĂ©fis car si nous Ă©chouons, c’est le pays qui Ă©choue et donc l’Ă©chec ne sera pas permis », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Il a promis d’entamer immĂ©diatement des discussions avec les diverses parties prenantes de la banque centrale tant Ă l’intĂ©rieur qu’Ă l’extĂ©rieur du pays.

« Je dois immĂ©diatement commencer Ă rencontrer les parties prenantes importantes de la BoT, nous ne pouvons pas nous isoler d’eux et refuser de collaborer avec le FMI et la Banque mondiale », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Luoga a déjà rencontré le ministre des Finances et du Plan, le Dr Philip Mpango, pour établir une collaboration entre la banque et le ministère, indiquant que son but lors de cette réunion était de découvrir ce que le ministre attendait de lui.

« Nous sommes indĂ©pendants, mais nous sommes toujours dans cette mer appelĂ©e Tanzanie. Par consĂ©quent, nous devons dĂ©couvrir comment notre indĂ©pendance s’intègre dans l’ensemble du système de gouvernement », a dĂ©clarĂ© le Pr Luoga.

Il a confiĂ© aux travailleurs de la BoT de s’attendre Ă un changement, qui accompagne naturellement tout changement de leadership.

« Ma première obligation est de rencontrer le personnel afin de comprendre toutes les opérations, les défis et également visiter toutes nos succursales », a-t-il conclu.