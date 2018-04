Tanzanie: une cotisation « exorbitante » menace la blogosphÃ¨re

Environ 750 euros, c’est ce que coĂ»te dĂ©sormais l’enregistrement obligatoire d’un blog en Tanzanie. Un prix exorbitant Ă l’Ă©chelle de ce pays d’Afrique de l’Est, dĂ©noncent les blogueurs qui dĂ©noncent la volontĂ© du gouvernement de museler toute voix dissidente.

« La simple crĂ©ation d’une plateforme reprĂ©sente plusieurs mois de salaire pour un blogueur » tanzanien, regrette Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières (RSF), dans une dĂ©claration envoyĂ©e Ă l’AFP. Et d’ironiser: « les autoritĂ©s tanzaniennes voudraient faire disparaĂ®tre la blogosphère du pays qu’elles ne s’y prendraient pas autrement ».

« Le climat de peur et d’autocensure qui touchait dĂ©jĂ les mĂ©dias traditionnels gagne dĂ©sormais la presse en ligne, oĂą de nombreux journalistes avaient trouvĂ© refuge », ajoute-t-il, estimant que l’entrĂ©e en vigueur de cette loi Ă la mi-mars est une « nouvelle Ă©tape franchie par le prĂ©sident John Magufuli pour museler la presse ».

Le nouveau règlement prĂ©voit l’enregistrement auprès de l’autoritĂ© de rĂ©gulation des communications de plateformes telles que les blogs, les sites d’information ou les sites de streaming de chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision ou de radio, moyennant des cotisations diverses. Mais les blogs, dont la dĂ©finition dans la loi semble ĂŞtre très large, sont les plus menacĂ©s.

Le dĂ©pĂ´t d’une demande d’enregistrement d’un blog coĂ»te 100.000 shillings tanzaniens (36 euros). Si celle-ci est approuvĂ©e, les autoritĂ©s rĂ©clament 1 million de shillings (360 euros) pour l’obtention de la licence, Ă renouveler tous les trois ans, ainsi qu’un autre million Ă payer chaque annĂ©e pour les frais d’opĂ©ration.

Le coĂ»t initial de l’ouverture d’un tel site est donc de 2.100.000 shillings, soit 750 euros.

« C’est beaucoup trop d’argent dans un pays oĂą mĂŞme les mĂ©dias traditionnels font difficilement vivre ceux qui y travaillent », regrette le blogueur tanzanien Mika Ndaba. « Pire encore, la licence peut ĂŞtre retirĂ©e si vous publiez des informations qui ne plaisent pas aux autoritĂ©s ».

La nouvelle loi prĂ©voit par ailleurs une amende pouvant aller jusqu’Ă 5 millions de shillings (1.800 euros) et/ou un minimum de 12 mois de prison en cas de publication en ligne de « contenus indĂ©cents, obscènes, appelant Ă la haine, extrĂŞmement violents », ou de contenus « incitant au crime ou menant au dĂ©sordre public », notamment.

– Journaux fermĂ©s –

Depuis sa prise de fonctions fin 2015, le prĂ©sident John Magufuli s’est dĂ©marquĂ© par un style peu consensuel, et en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption.

Mais il est Ă©galement très critiquĂ© par l’opposition et les organisations de dĂ©fense des droits de l’Homme pour l’espace de plus en plus restreint accordĂ© Ă la libertĂ© d’expression.

Des meetings de partis d’opposition ont Ă©tĂ© interdits, des responsables d’opposition arrĂŞtĂ©s et poursuivis, des journaux fermĂ©s, et des journalistes et artistes molestĂ©s ou menacĂ©s de mort, après avoir critiquĂ© la nouvelle administration. En 2016, une loi exigeant l’enregistrement des journalistes avait Ă©tĂ© vue comme une restriction de la libertĂ© d’expression.

Officiellement, le gouvernement a justifiĂ© la loi entrĂ©e en vigueur Ă la mi-mars en expliquant que les rĂ©seaux sociaux et les blogs contribuent Ă la « dĂ©cadence morale », et constituent parfois un danger pour la sĂ©curitĂ© nationale.

Mais pour Maxence Melo, fondateur du blog Jamii Media, un des plus influents du pays, et dĂ©jĂ poursuivi pour avoir refusĂ© de divulguer Ă la police l’identitĂ© de certains intervenants ayant critiquĂ© les autoritĂ©s sur son blog, « l’objectif du gouvernement est de se dĂ©barrasser des sites dĂ©jĂ jugĂ©s critiques ».

Il souligne Ă cet Ă©gard qu’une demande de licence ne garantit pas qu’elle soit dĂ©livrĂ©e.

Fataliste, Frantz Mwantepele, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du RĂ©seau des blogueurs tanzaniens (TBN), estime que l’entrĂ©e en vigueur de ce texte mènera Ă la fermeture de très nombreux blogs tanzaniens.

« Les frais que nous sommes supposĂ©s payer pour les demandes de licences et les opĂ©rations annuelles dĂ©passent de loin les revenus de beaucoup de blogueurs », a-t-il soutenu lors d’un Ă©change public sur le nouveau texte, le 6 avril Ă Dar es Salaam.

Mike Mushi, qui travaille pour Jamii Media, s’insurge lui contre ces frais rĂ©clamĂ©s alors que le gouvernement n’est selon lui pas le propriĂ©taire de l’internet en tant que canal de diffusion. « Nous savons que le gouvernement est le propriĂ©taire des frĂ©quences sur lesquelles Ă©mettent les radios et tĂ©lĂ©visions, mais le gouvernement est-il propriĂ©taire de l’internet? »