Tchad : 79 700 candidats passent le Bac à partir du 16 juillet

Les épreuves écrites pour la première session du baccalauréat tchadien débutent le 16 juillet 2018, et verront la participation de 79 700 candidats toutes séries confondues, soit une hausse par rapport à l’année précédente où on avait enregistré 71 902 candidats.Malgré la grève dans le secteur de l’éducation, l’office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a publié, dimanche, le chronogramme du déroulement du baccalauréat.

La première session des épreuves écrites se déroule du 16 au 21 juillet 2018. Les copies de la première session seront corrigées du 23 au 28 juillet pour que les résultats soient proclamés le 16 août.

Les candidats déclarés admissibles passeront la deuxième série des épreuves écrites en deux jours (21 au 22 août) et connaitront leurs résultats une semaine plus tard (29 août).

Les ministres de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur interrogés sur le déroulement des examens, vendredi dernier, lors d’une séance plénière par le président de l’Assemblée nationale, ont rassuré que le calendrier des examens est maintenu.