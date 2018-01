Tchad : DÃ©by appelle ses compatriotes Ã  Â«maintenir toujours vive la flamme de l’espoirÂ»

Dans un message Ă la nation, dimanche soir, Ă l’orĂ©e de 2018, le chef de l’Etat tchadien, Idriss DĂ©by, a invitĂ© toute la classe politique et les forces vives de la Nation Ă prendre part au forum national qui doit dĂ©battre des rĂ©formes institutionnelles au cours de cette annĂ©e.Le prĂ©sident DĂ©by avait Ă©voquĂ© une rĂ©forme de l’Etat et des institutions lors de son discours d’investiture en aoĂ»t dernier. Un comitĂ© technique a Ă©tĂ© depuis chargĂ© de prĂ©parer ce Forum national.

Le prĂ©sident Deby a par ailleurs conviĂ© ses compatriotes Ă jeter un regard rĂ©trospectif sur le parcours du pays en tant que Nation et Ă saisir le futur sous le prisme de la confiance, de l’espoir et de la dĂ©termination.

M. DĂ©by, tout en reconnaissant que, l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© particuliĂšrement Ă©prouvante pour son pays Ă l’image des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, se rĂ©jouit que l’ensemble des pays ont fait face avec beaucoup de courage et de responsabilitĂ© Ă la conjoncture Ă©conomique et financiĂšre.

«Mieux, le pays a trouvé les ressorts et les forces nécessaires pour nous permettre de mieux nous projeter dans le futur », assure Idriss Déby.

Il a citĂ© Ă cet Ă©gard, l’organisation rĂ©ussie de la ConfĂ©rence de mobilisation des ressources pour le financement du Plan National de DĂ©veloppement (PND) 2017-2021, assurant que cet Ă©vĂšnement  est le ‘’symbole fort de cette volontĂ© commune de mettre le Tchad sur la voie rectiligne du progrĂšs et de la modernité ».

‘’A Paris, notre pays a Ă©tĂ© honorĂ© par tous ses amis et partenaires. Les annonces de contributions qui ont Ă©tĂ© faites ont comblĂ© toutes nos attentes. Et aujourd’hui, nombre de partenaires matĂ©rialisent leurs promesses »», assure Idriss DĂ©by.

Il appelle ses compatriotes Ă se sentir concernĂ©s par le plan national de dĂ©veloppement (PND), cet outil, dit-il, qui est le fruit d’une rĂ©flexion participative et inclusive.

Pour l’Ă©mergence du Tchad, le prĂ©sident Deby lance un appel ses compatriotes au retour Ă la terre pour booster l’agriculture et l’Ă©levage, dĂ©nonçant, par ailleurs, ceux qu’il appelle ‘’les ennemis de la Nation qui dĂ©truisent allĂšgrement le couvert vĂ©gĂ©tal ».

Cette annĂ©e, dit-il, c’est plus d’un million d’arbres qui ont Ă©tĂ© coupĂ©s avec la complicitĂ© active des agents des eaux et forĂȘts, des autoritĂ©s administratives et des chefs traditionnels.

Le prĂ©sident DĂ©by instruit le gouvernement Ă prendre toutes les mesures dissuasives nĂ©cessaires pour protĂ©ger, prĂ©server et sauver l’environnement