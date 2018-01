Tchad : des Ã©lections lÃ©gislatives annoncÃ©es pour 2018

Dans son discours Ă la Nation, dimanche soir, le chef de l’Etat tchadien, Idriss DĂ©by Itno, a annoncĂ© la tenue des Ă©lections lĂ©gislatives en 2018.Le mandat de l’actuelle lĂ©gislature, la troisième du genre de l’ère dĂ©mocratique, a pris fin depuis juin 2015 mais prorogĂ© jusqu’Ă la mise en place d’une nouvelle assemblĂ©e nationale.

«Il me plait d’annoncer, Ă l’orĂ©e de l’annĂ©e nouvelle que des Ă©lections lĂ©gislatives seront organisĂ©es en 2018. Cette Ă©chĂ©ance Ă©lectorale majeure qui est attendue par toute la classe politique tchadienne sera sans nul doute un moment de grande ferveur politique. D’ores et dĂ©jĂ , j’en appelle au sens de responsabilitĂ© et de patriotisme des diffĂ©rents acteurs politiques», a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident DĂ©by.

 Le chef de l’Etat tchadien, Idriss DĂ©by Itno, souligne, en ces termes, que, «la vitalitĂ© de notre dĂ©mocratie et le succès de nos profondes transformations structurelles sont fortement tributaires de la stabilité» avant d’insister «nous devons veiller au grain sur la paix et la sĂ©curitĂ© qui sont les conditions premières du progrès».