Tchad: des poissons infectés inquiètent la population

Une équipe de techniciens du ministère de la Pêche et du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) est sur le terrain pour faire des prélèvements.Un phénomène étrange, détecté sur des poissons pêchés dans le lac Léré et tout au long du fleuve Chari, inquiète les populations de ces zones. Ces poissons présentent des brûlures et des inflammations sur des parties du corps.

Les populations riveraines estiment que ce phénomène est une catastrophe environnementale due aux déchets pétroliers et à l’utilisation des produits contre le vers de Guinée dans les eaux des fleuves.

Pour rassurer les populations des villes concernées, le ministère de la Pêche informe, à travers un communiqué, qu’une mission conjointe de techniciens de la Direction de la Pêche et du CECOQDA est sur le terrain depuis le 8 février 2023 dans les lacs Léré, Trené, Youé et tout le long du fleuve Chari.

L’objectif de la mission est de faire un constat de la situation et une investigation pour déterminer l’état de santé des poissons et celui des différents plans d’eau où ils vivent mais aussi de procéder à des prélèvements d’échantillons pour des analyses afin de déterminer les causes réelles de ce phénomène.

“Le département de l’Environnement invite la population au calme en attendant les résultats de ces prélèvements”, indique le communiqué.