Tchad: Idriss Déby limoge les ministres du Pétrole et des Postes

Le chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby a limogé, vendredi, deux ministres de son gouvernement aux termes du Décret n°009 lu sur les antennes de la radio nationale.«Il est mis fin aux fonctions de deux membres du gouvernement chargés des départements ministériels ci-après : Mme Ndolenodji Alixe Naïùnaye, ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication et M. Boukar Michel, ministre du Pétrole et de l’Energie », annonce le Décret.

Toutefois, notre source ne précise pas les motifs de ces deux limogeages. Il est juste précisé dans le document que les ministres de la Communication, porte-parole du gouvernement et le ministre des Finances se chargeront d’assurer l’intérim des postes vacants.