Tchad : la nouvelle constitution dÃ©battue Ã  l’assemblÃ©e nationale le 30 avril

Le projet de la nouvelle constitution adoptĂ© en conseil des ministres est arrivĂ© Ă l’assemblĂ©e nationale pour ĂŞtre dĂ©battu en sĂ©ance plĂ©nière le 30 avril 2018.

Pour avoir le vote en faveur du projet, le chef de l’Etat, Idriss DĂ©by, a fait parvenir, vendredi, un message dont la lecture a Ă©tĂ© faite par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e nationale, Haroun Kabadi.Â

« Aujourd’hui, je m’adresse Ă la ReprĂ©sentation nationale pour solliciter son soutien et son appui en vue de matĂ©rialiser l’ensemble des actes du Forum national inclusif. Au nombre de ces actes, il y a naturellement la rĂ©vision de la loi constitutionnelle qui est la matrice de nos rĂ©formes », a Ă©crit DĂ©by aux dĂ©putĂ©s. Â

 « Le soutien que je sollicite prĂ©sentement pour l’adoption de la nouvelle Constitution est aussi attendu pour le reste de ses rĂ©formes issues du Forum. Nous devons-nous investir pour que l’ensemble des rĂ©solutions soient traduites dans les faits avant la fin de l’annĂ©e en cours. Il y va de notre responsabilitĂ© et surtout de notre crĂ©dibilitĂ© car, le peuple nous jugera Ă l’aune de notre capacitĂ© intrinsèque Ă conduire les rĂ©formes Ă leurs termes. Nos concitoyens ont fait le choix de  l’action et de la dynamique du progrès.  Nous n’avons pas le droit d’emprunter une voie contraire Ă celle qui est dĂ©jĂ tracĂ©e et matĂ©rialisĂ©e par des repères prĂ©cis », a poursuivi le prĂ©sident DĂ©by.

Le parti du chef de l’Etat, le mouvement patriotique du salut (MPS) et ses alliĂ©s, sont majoritaires Ă l’assemblĂ©e nationale. Pour beaucoup d’acteurs de la scène politique, le projet de la constitution passera comme lettre Ă la poste.Â