Tchad : la tenue des élections législatives diversement appréciée par les Tchadiens

L’annonce faite par le chef de l’Etat tchadien dans son message Ă la Nation de fin d’annĂ©e, relative Ă la tenue en 2018 des Ă©lections lĂ©gislatives repoussĂ©es plusieurs fois depuis juin 2015 alors que le mandat de l’actuelle assemblĂ©e nationale a pris fin en juin 2015 est diversement apprĂ©ciĂ©e par les Tchadiens interrogĂ©s ce mardi par APA.Le jeune analyste et commentateur dans les dĂ©bats tĂ©lĂ©visĂ©s, Mahamat Abdoulaye, indique que, techniquement, il est difficile d’organiser des Ă©lections lĂ©gislatives en 2018.

 «Comment tenir des Ă©lections lĂ©gislatives sans que ne soient organisĂ©s le forum national qui dĂ©finira la nouvelle RĂ©publique, le rĂ©fĂ©rendum constitutionnel et la rĂ©vision de nombreuses lois ?», s’interroge-t-il, estimant que, si le gouvernement tient Ă la tenue des lĂ©gislatives, il faut resserrer le programme du forum national et trĂšs vite revoir les lois et toutes les institutions qui doivent s’impliquer dans l’organisation des Ă©lections.

L’avis de Mahamat Abdoulaye sur la question est battu en brĂšche par  le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Union dĂ©mocratique tchadienne (UDT), Abdraman Koulamallah selon qui l’annonce du chef de l’Etat pour la tenue des Ă©lections lĂ©gislatives en 2018 est une ‘’excellente nouvelle pour la dĂ©mocratie ».

«Je salue la tenue prochaine de ces Ă©lections qui permettront aux partis politiques de s’exprimer et tirer leur lĂ©gitimitĂ© du suffrage universel. Le peuple tranchera», dit-il, lui qui a un seul dĂ©putĂ© dans la lĂ©gislature en cours.

Mahamat Saleh, tranche qu’il est important d’organiser ces Ă©lections. Car, elles sont le fondement de la dĂ©mocratie, prĂ©cise-t-il. Bien que d’accord avec l’annonce du chef de l’Etat, Florent estime qu’il  ne faut pas improviser d’autant que, le gouvernement mĂšne des rĂ©formes institutionnelles et souhaite en mĂȘme temps organiser des Ă©lections lĂ©gislatives. Â

Le chef de file de l’opposition, Saleh Kebzabo, dans son message pour la nouvelle annĂ©e, rappelle que, la premiĂšre bagarre Ă laquelle il convie ses camarades de l’opposition, c’est celle lance-t-il «de nous unir pour exiger et obtenir l’organisation, en 2018, des Ă©lections lĂ©gislatives. Les dĂ©putĂ©s eux-mĂȘmes sont mal Ă l’aise dans ce mandat en accordĂ©on qui a Ă©rodĂ© leur lĂ©gitimitĂ©. Nous devons refuser cette dĂ©mocratie oĂč le chef de l’Etat, seul, peut suspendre les Ă©lections lĂ©gislatives alors que lui, refuse que le mandat prĂ©sidentiel dĂ©borde d’un seul jour».

En plus des législatives, le député Kebzabo exige la tenue des élections communales en 2018, car le mandat des conseils municipaux prend fin en février de cette année.

La classe politique reste unanime et souhaite la tenue des lĂ©gislatives ‘’le plutĂŽt possible ».

La pomme de discorde, reste la tenue du forum sur les rĂ©formes institutionnelles dont l’opposition et une partie de la sociĂ©tĂ© civile refusent d’y prendre part.

Les rĂ©formes institutionnelles souhaitĂ©es par l’exĂ©cutif doivent toucher l’assemblĂ©e nationale dont le nombre des dĂ©putĂ©s passe de 188 (actuellement) Ă 145.

Le sĂ©nat supprimĂ© doit ĂȘtre restaurĂ© et formant avec l’assemblĂ©e nationale, le parlement.

Les Ă©lus de deux chambres du parlement auront un mandat de six ans, renouvelable une seule fois.