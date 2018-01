Tchad : lancement d’une opération dite ‘’zéro déperdition des recettes »

Une opĂ©ration dite «zĂ©ro dĂ©perdition des recettes» de l’Etat a Ă©tĂ© lancĂ©e vendredi Ă Ndjamena par l’inspection gĂ©nĂ©rale du ministĂšre des finances et du budget, dans le but de ‘’sĂ©curiser la collecte de ces ressources qui prennent, plus souvent, d’autres directions que le trĂ©sor public ».AppuyĂ©e par des Ă©lĂ©ments des Forces armĂ©es, l’opĂ©ration devrait passer dans tous les services publics sur l’ensemble du pays.

La mission assignĂ©e Ă cette opĂ©ration est de mener des contrĂŽles inopinĂ©s dans tous les services financiers de l’Etat.

L’inspecteur gĂ©nĂ©ral des finances, Koulamaye Dilla dĂ©clare que, tous les services gĂ©nĂ©rateurs des recettes, les gestionnaires et les ordonnateurs des dĂ©penses,  seront  ciblĂ©s par l’opĂ©ration.

Il existe, selon M. Koulamaye, d’importantes ressources qu’il faut, vaille que vaille, recentrer vers le trĂ©sor public.

En mĂȘme temps, le ministĂšre des finances, a mis en place un numĂ©ro vert «700» pour que les opĂ©rateurs Ă©conomiques, dĂ©noncent, toute tentative d’arnaque ou de corruption Ă leur Ă©gard.

Le prĂ©sident du conseil national du patronat du Tchad (CNPT), M. Bichara Doudoua, a dĂ©noncĂ© les tracasseries  dont font l’objet les opĂ©rateurs Ă©conomiques tchadiens, ajoutant que, les taxes fiscales pĂšsent de plus en plus sur les hommes d’affaires dont certains ont simplement fermĂ© leurs entreprises.

Tout en rassurant le gouvernement de la collaboration des patrons et chefs d’entreprises tchadiens, M. Bichara Doudoua, plaide pour l’assainissement du milieu des finances qui ne laisse pas, parfois, les affaires prospĂ©rĂ©es.