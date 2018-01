Tchad : le gouvernement abandonne la diminution des salaires des fonctionnaires

Le gouvernement tchadien, au terme de deux rencontres avec les centrales syndicales, a dĂ©cidĂ© d’abandonner le projet de diminution des salaires des fonctionnaires, une mesure qui avait Ă©tĂ© envisagĂ©e dans l’optique de rĂ©pondre aux exigences de ses partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monĂ©taire international (FMI).Toutefois, selon le Premier ministre, Pahimi PadackĂ© Albert, qui s’exprimait mercredi soir lors d’une rencontre sans dĂ©bat avec les syndicats, le renoncement Ă la diminution des salaires n’empĂŞchera pas au gouvernement de faire une Ă©conomie des 30 milliards FCFA sur la masse salariale conformĂ©ment Ă l’exigence de ses bailleurs des fonds.

Ainsi, Ă en croire M. Pahimi, l’application du dĂ©cret 687 portant retenue de 50% sur les indemnitĂ©s et primes des agents sera maintenue. Cette coupe des primes et indemnitĂ©s engagĂ©es depuis novembre 2016 concerne 40% des fonctionnaires tchadiens. Dans le projet de diminution des salaires qui vient d’ĂŞtre abandonnĂ©, tous les agents de l’Etat Ă©taient concernĂ©s pour la coupure des primes et indemnitĂ©s.

Le prĂ©sident du cadre national du dialogue social (CNDS), Abbas Ali Seitchi, interrogĂ© par APANEWS, a dĂ©clarĂ© que le gouvernement a appelĂ© les partenaires sociaux Ă rĂ©flĂ©chir sur les pistes probables afin de lui permettre d’Ă©conomiser 30 milliards FCFA par an.

Il s’est dit confiant que les nĂ©gociations Ă venir aboutiraient Ă une solution durable pour la paix sociale au Tchad.

Les diffĂ©rents responsables des centrales syndicales prĂ©sentes Ă la rencontre, mĂŞme s’ils saluent le recul du gouvernement, se disent toujours sur leurs gardes, jusqu’Ă ce le gouvernement trouve une solution Ă la crise qui frappe tous les mĂ©nages tchadiens.

Selon des chiffres rendus publics, jeudi, par les services du ministère des Finances, le nombre des fonctionnaires tchadiens est passé en cinq ans de 40 000 à 150 000. Leur paiement nécessite une masse salariale annuelle de 378 milliards FCFA, soit 30 milliards par mois.

Les recettes nationales de deux dernières années sont quasiment orientées vers les salaires.

Les pistes pour faire des économies portent, entre autres, sur la suppression des postes de secrétaires généraux des ministères et leur remplacement par des directeurs généraux.

Le projet de diminution des salaires prĂ©voyait des abattements allant de 5% (SMIG) Ă 45% (salaire le plus Ă©levĂ©). Lors des concertations, le gouvernement avait fait aux syndicats deux nouvelles propositions : l’une portait sur des taux de diminution allant de 10% Ă 15% et l’autre consistait au maintien de la coupe des indemnitĂ©s et primes Ă hauteur de 50% (pour 40 % des agents) doublĂ© d’une rĂ©duction de 15 % sur les salaires du reste des agents (60%).

Les syndicats ont jetĂ© toutes ces deux propositions.  Â