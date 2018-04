Tchad : l’Eglise prÃ´ne un rÃ©fÃ©rendum sur le projet de constitution

Les Ă©vĂŞques du Tchad ont demandĂ©, jeudi Ă Ndjamena, au gouvernement de soumettre le projet d’une nouvelle Constitution au rĂ©fĂ©rendum.« (…) le pays traverse une crise sociale. C’est dans ce contexte difficile qu’un projet de rĂ©forme des institutions est mis en Ĺ“uvre. Et de ce fait, nous constatons que ce projet ne reçoit pas l’adhĂ©sion de l’ensemble des citoyens. C’est pourquoi, nous invitons le gouvernement Ă le soumettre Ă un rĂ©fĂ©rendum », prĂ©conise la confĂ©rence Ă©piscopale du Tchad.

Elle a lancĂ© l’appel dans une dĂ©claration sanctionnant son conclave d’une semaine (12-19 avril 2018) Ă Ndjamena.

« La confĂ©rence Ă©piscopale du Tchad exprime son inquiĂ©tude sur le projet de constitution. Elle note que sur le projet de la nouvelle constitution, une grande partie de la population tchadienne ignore complètement ce qui se passe. Ce faisant, elle interpelle les autoritĂ©s qu’un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la constitution qui dit dans son article 224 que la rĂ©vision de la constitution est approuvĂ©e par referendum », ajoutent les Ă©vĂŞques.

Tout en bĂ©nissant le Tchad, les Ă©vĂŞques encouragent les responsables politiques et administratifs, les acteurs sociaux et les leaders religieux Ă continuer d’Ĺ“uvrer pour la paix et la concorde nationale.

Le 11 avril dernier, le Conseil des ministres du Tchad a adoptĂ© le projet de Constitution, une des recommandations du forum national inclusif tenu du 19 au 27 mars 2017 au Tchad. L’opposition et la sociĂ©tĂ© civile rejettent ce projet de Constitution.