Tchad : les partenaires financiers imposent une rationalisation des dépenses publiques

Les partenaires techniques et financiers du Tchad suggèrent au pays de rĂ©duire Ă 300 milliards FCFA par an la masse salariale actuelle de la fonction publique qui s’Ă©lève Ă 378 milliards FCFA par an, soit environ 30 milliards FCFA par mois.C’est dans ce contexte que le gouvernement a initiĂ© le projet de rabattements des salaires des fonctionnaires, toutes catĂ©gories confondues. Plusieurs centrales syndicales contactĂ©es ce jeudi par APA, ont confirmĂ© avoir Ă©tĂ© saisies par le gouvernement Ă travers le Cadre national de dialogue social (CNDS).

Pour le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du l’Union des Syndicats du Tchad (UST) M. Gounoung Vaima Gang-FarĂ©, « le gouvernement doit ĂŞtre responsable en respectant son engagement de ne pas toucher les salaires », auquel cas, avertit-il, « il doit, certainement, gĂ©rer la rue ».

« Nous l’attendons de pieds fermes», a-t-il martelĂ©, ajoutant que « les centrales syndicales ne comprennent pas l’attitude du gouvernement qui, au lieu de payer les salaires des fonctionnaires qui sont des dĂ©penses de souverainetĂ©, se plie devant les partenaires financiers ».

« Les dĂ©penses de salaire sont des dĂ©penses de souverainetĂ©. Mais le gouvernement cherche les financements des bailleurs de fonds pour payer les salaires ce qui veut dire que le Tchad n’est plus souverain. On leur a fait des propositions qu’ils n’ont pas appliquĂ©es. Ils n’ont pas non plus prĂ©sentĂ© le bilan de ce qu’ils ont coupĂ© auparavant » dĂ©plore M. Gounoung Vaima Gang-FarĂ©.

Son collègue secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la ConfĂ©dĂ©ration libre des travailleurs tchadiens (CLTT) Brahim Ben Said, très remontĂ© lui aussi, regrette que « le gouvernement n’arrive pas Ă relancer l’Ă©conomie mais  se rabat seulement sur les fonctionnaires comme vache Ă lait. De toutes les 16 mesures prises en 2016, le gouvernement n’en maitrise aucune ».

Il reste convaincu que des mesures comme la rĂ©duction des dĂ©lĂ©guĂ©s rĂ©gionaux des ministères (550 Ă 160), la fusion de certains organismes, la dissolution de l’Office national de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision (ONRTV), ont pu faire une Ă©conomie d’une dizaine de milliards FCFA.

« Le salaire est sacrĂ©, c’est la vie des gens. On ne peut s’amuser avec», lâche, l’air dĂ©solĂ©, Brahim Ben Said dont la confĂ©dĂ©ration est pourtant  considĂ©rĂ©e comme proche du rĂ©gime de DĂ©by.

Le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Sabre Fadoul, dĂ©fendant la loi des Finances 2018 (fin dĂ©cembre) Ă l’AssemblĂ©e nationale, informait les dĂ©putĂ©s que la rĂ©duction des primes et indemnitĂ©s des agents a permis Ă l’Etat d’Ă©conomiser plus de 2,5 milliards de F CFA.

Cependant, précisait-il, la masse salariale reste élevée et il faut mettre en place des stratégies pour la maitriser.

Etant donnĂ© que le budget 2018 va bĂ©nĂ©ficier de l’appui du Fonds monĂ©taire international (FMI) grâce Ă la FacilitĂ© Ă©largie des crĂ©dits (FEC), le ministre Sabre a soulignĂ© que pour respecter l’exigence du FMI, l’accent sera mis sur la rationalisation des dĂ©penses publiques comme le stipule les orientations figurant dans le mĂ©morandum de politique Ă©conomique et financière que le Tchad a signĂ© avec l’institution financière internationale.

Pour toutes ces raisons, selon le ministre Sabre Fadoul, la réduction de la masse salariale et des avantages accordés aux agents de la Fonction publique, la réduction des dépenses relatives aux biens et service et le rabais des dépenses autour de la production des manuels scolaires, deviennent une obligation.