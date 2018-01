Tchad : l’opposition accable Déby et exige un dialogue national inclusif

L’opposition dĂ©mocratique tchadienne, dans un message Ă l’occasion du nouvel an, a exigĂ© la tenue d’un dialogue national exclusif, seule voie Ă ses yeux capable de sortir le pays de la mauvaise gouvernance dans laquelle l’a plongĂ© le prĂ©sident Idriss DĂ©by Itno.Selon le chef de file de l’opposition, Saleh Kebzabo, signataire du message, le Tchad continue de vivre son lot de drames sociaux, Ă©conomiques et politiques caractĂ©risĂ©s globalement par la mauvaise gouvernance et un refus de la dĂ©mocratie.

La dĂ©mocratie est en recul au Tchad avec notamment l’arrestation de plusieurs personnalitĂ©s dont des hommes politiques, des activistes, des dĂ©fenseurs des droits de l’homme et des journalistes, a indiquĂ©  M. Kebzabo, ajoutant que «Le bateau Tchad prend de l’eau de partout, le capitaine DĂ©by ne le sait pas ou bien feint-il de ne pas le savoir ! Les consĂ©quences de cette cĂ©citĂ© sont lĂ : le pays, exsangue, est totalement bloquĂ© ».

« Au lieu de trouver des solutions consensuelles et d’engager un dialogue franc avec les vraies forces politiques et sociales, DĂ©by s’est enfermĂ© dans la logique d’un forum dont les conclusions seront catastrophiques pour le Tchad», a dĂ©plorĂ© Kebzabo.

Selon lui, «Les crimes Ă©conomiques, les crimes de sang, les dĂ©routes Ă©conomiques et financières, la fin de l’Etat de droit et de l’Etat tout court, l’impunitĂ© institutionnalisĂ©e, le tribalisme et le rĂ©gionalisme Ă©rigĂ©s en système, les conflits inter communautaires exacerbĂ©s, le nĂ©potisme, tout cela, et le reste, c’est DĂ©by».

Au plan militaire, a-t-il soulignĂ©, des centaines de soldats tchadiens se retrouvent sur les théâtres d’opĂ©ration extĂ©rieurs, dans des conditions de traitement inacceptables, sans salaires ou sous-payĂ©s.

 « Les Nations Unies disent verser Ă l’Etat tchadien au moins 1 500 dollars par mois et par soldat. +OĂą donc va cet argent ?+, s’est interrogĂ© le chef de file de l’opposition, ajoutant que «l’ONU, autant que le Tchad, doivent fournir des explications Ă notre opinion».