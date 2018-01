Tchad : l’opposition appelle Ã  Â«l’unitÃ© d’action de toutes les forces politiques et socialesÂ» contre le rÃ©gime de DÃ©by

L’opposition tchadienne rĂ©unie mardi Ă N’DjamĂ©na, a appelĂ© à «l’unitĂ© d’action de toutes les forces politiques et sociales conscientes de la situation et convaincues de la nĂ©cessitĂ© de mettre fin» au rĂ©gime du prĂ©sident DĂ©by qui a, selon elle, «ruinĂ© le pays et n’offre aucune perspective».A l’issue de cette rĂ©union, une trentaine des partis politiques ont signĂ© une dĂ©claration commune dans laquelle les leaders de l’opposition rappellent qu’ils avaient posĂ© des prĂ©alables pour leur participation au forum national sur les rĂ©formes des institutions de la RĂ©publique.

Ces prĂ©alables sont «la mise sur pied d’un comitĂ© d’organisation paritaire inclusif, majoritĂ©-opposition, l’organisation des dĂ©bats sur toutes les questions qui minent le pays et la crĂ©ation d’un organe paritaire de suivi des dĂ©cisions des assises sous supervision de l’ONU, de l’Union europĂ©enne et de l’Union africaine».

Toutes ces propositions ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par le gouvernement, regrette l’opposition qui dit Ă©galement constater que le Tchad est un pays dĂ©structurĂ© oĂą l’unitĂ© nationale s’est effritĂ©e, avec une dette colossale et des dĂ©tournements massifs des ressources nationales surtout pĂ©trolières.

En rangs dispersĂ©s, une autre aile de l’opposition tchadienne projette une marche le 6 fĂ©vrier pour protester contre la hausse des prix et l’amputation des salaires des fonctionnaires.