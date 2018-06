Tchad : quatre militaires condamnés à la perpétuité pour assassinat

Les audiences de la première session de la cour criminelle du tribunal de grande instance de N’Djaména ont repris, lundi au palais de justice, et ont vu la condamnation à la prison à vie de quatre militaires reconnus coupables d’assassinat de neuf prisonniers en transfèrement vers la prison de haute sécurité de Koro Toro (Nord) en avril 2017.Les quatre accusés ont comparu pour coups et assassinat volontaires. Il s’agit de Mahamat Bachar, Séby Mahamat Béguéra, Abdramane Djéro Bergou et Ousman Youssouf Abakar, tous militaires.

A l’ouverture de leur dossier, le président de la Cour d’Appel de N’Djaména, présidant aussi la session criminelle, Yanet Timothée, a tenté de comprendre le mobile de l’attaque du convoi, c’est-à-dire comment les auteurs ont su l’heure et l’itinéraire et pourquoi avoir assassiné les prisonniers.

Les accusés ont tous reconnu les faits, expliquant à la Cour que l’acte est posé suivant leurs us et coutumes pour venger la mort d’un de leur tué par l’un des prisonniers en transfèrement.

Le Procureur général, Moucktar Doutoum, dans son réquisitoire, a déclaré que ce crime a été fait avec préméditation, l’amenant à demander à ce que les présumés assassins soient condamnés à la perpétuité.

Dans son délibéré, la Cour criminelle a déclaré les présumés assassins coupables de crime d’assassinat et les a condamnés à la prison vie avec radiation de leur corps de métier.