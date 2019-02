Tchad : vers la création des CHU et d’un personnel hospitalo-universitaire

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar a présenté, jeudi, au conseil ordinaire des ministres, deux projets de décrets qui ont été adoptés, dont l’un portant statut particulier du personnel hospitalo-universitaire et le second sur la réglementation du système de Centre Hospitalier Universitaire (CHU).Le décret portant statut particulier du personnel hospitalo-universitaire prévoit la mise en place d’un nouveau corps unifié qui fusionne les carrières hospitalières et universitaires en vue de valoriser la fonction médicale et de recherche pour une meilleure amélioration de la santé du citoyen. Ce corps sera constitué de plusieurs spécialités du domaine de la Santé.

Par ailleurs, l’autre décret est relatif à la création et à la réglementation des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Cette structure, a déclaré Oumar Hissein, ministre de la Communication, « se veut un cadre d’organisation permettant de dispenser dans les établissements publics de santé, la formation pratique des étudiants en science de la santé dans divers domaines ».

M. Oumar Hissein a précisé que le CHU est conçu et aménagé pour remplir sa mission de santé dans le respect de l’intérêt de la dignité des malades. Toutefois, a relevé le ministre de la Communication, le CHU sera une structure de concertation sans personnalité morale.