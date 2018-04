Tchad : vers un appui budgÃ©taire de 80 milliards de la BM, du FMI et de l’UE

Un appui budgétaire de 80 milliards de FCFA sera octroyé au Tchad par la Banque mondiale, le FMI et l’Union européenne, annonce le ministre tchadien des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul, dans un communiqué dont APA a reçu copie dimanche.Les décaissements acceptés par ces partenaires du Tchad font suite à l’examen et à l’adoption par  le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) de la première revue du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) signé le 30 juin 2017, explique le communiqué.

Ainsi, tout en saluant « les efforts de stabilisation et relance » de l’économie tchadienne déployés par les autorités, la Banque mondiale a décidé, pour sa part, du « décaissement immédiat de 50 millions de dollars du FMI », indique le communiqué.

Il ajoute que l’attitude du FMI a ouvert « la voie au décaissement des appuis budgétaires de la Banque mondiale et de l’Union européenne, soit un total de 80 milliards FCFA au titre de l’exercice 2017 ».

D’après M. Sabre, le conseil d’administration du FMI a profité de l’occasion pour saluer ‘’le fort engagement des plus hautes autorités tchadiennes et encourager le gouvernement à poursuivre de façon soutenue les réformes prévues dans le cadre de ce programme pour relancer la machine économique ».

A ce propos, souligne le communiqué, les autorités tchadiennes ont été invitées à mettre l’accent, notamment, sur « la non accumulation des arriérés extérieurs, une meilleure gestion de la masse salariale, la mobilisation des ressources fiscales, la réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la supervision du secteur bancaire ou l’amélioration de la gestion des finances publiques ».

AHD/cat/APA