Tchad : vers une diminution des salaires des fonctionnaires

Les syndicats des travailleurs sont en alerte, suite Ă un projet de diminution des salaires des fonctionnaires tchadiens qui serait en prĂ©paration au ministĂšre des Finances et du Budget, a-t-on appris mercredi.Selon le projet appelĂ© Ă ĂȘtre un dĂ©cret, tous les salaires seront diminuĂ©s et, pour ce faire, une rencontre pourrait se tenir ce jour entre la plateforme intersyndicale et le gouvernement.

Aux termes du projet de décret, la plus petite des diminutions serait de 5% contre 45% pour la plus élevée des diminutions.

Ainsi, les fonctionnaires qui gagnent 60 000 FCFA (SMIG) perdront 5%. La tranche de 60 001 FCFA Ă 100 000 FCFA subira une rĂ©duction de salaire de 15%. Ceux qui perçoivent un salaire compris 100 000 FCFA  et 200 000 FCFA perdront 20%. Un rabattement de 25% s’appliquera aux salaires entre 200 001 FCFA et 300 000 FCFA. 30% sera retranchĂ© des salaires compris entre 300 001 et 400 000 FCFA.

Les fonctionnaires qui gagnent 400 001 FCFA Ă 500 000 FCFA subiront une diminution de 35%  contre 40% pour ceux touchant 500 001 FCFA Ă 1 000 000 FCFA. Les cadres supĂ©rieurs dont le salaire s’Ă©lĂšve Ă plus de 1 000 000 FCFA sont les plus frappĂ©s au portefeuille avec 45%  de rabattement.

Le personnel diplomatique, consulaire de chancellerie Ă l’Ă©tranger ainsi que le personnel des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© perdent, eux, entre 5% (infĂ©rieur) Ă 10% (supĂ©rieur).

Les fonctionnaires tchadiens dĂ©butent la nouvelle annĂ©e dans la colĂšre et l’incertitude. Ceux dont APANEWS a interrogĂ©, se disent dĂ©terminer Ă ne rien cĂ©der au gouvernement. Dans la plupart des services de l’Etat, la reprise du travail aprĂšs le congĂ© du nouvel an, est trĂšs timide. «Nous prĂ©fĂ©rions aller travailler la terre que d’accepter un tel rabattement des salaires. C’est impossible d’avaler cette pilule amĂšre», martĂšle un groupe d’enseignants.

Contrairement aux vƓux de l’annĂ©e 2015 oĂč il avait appelĂ© les fonctionnaires Ă serrer la ceinture pour les mesures d’austĂ©ritĂ©, cette annĂ©e, le prĂ©sident DĂ©by n’a fait allusion Ă aucune mesure.

Dans les QG des syndicats, c’est la veillĂ©e d’armes et le front social risque d’ĂȘtre agitĂ© les jours Ă venir. Â