Technologie : la 1ère édition des AfricaTech Awards est ouverte

Une initiative panafricaine visant à reconnaître et soutenir les startups les plus innovantes sur le continent.

Viva Technology et la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale ont annoncé, lundi 7 mars, un appel à candidature pour la première édition des AfricaTech Awards.

Les AfricaTech Awards récompenseront les startups africaines qui favorisent l’innovation et suscitent un impact sur le développement dans trois secteurs principaux : la climate tech, la health tech et la fintech, indiquent Viva Technology et de la IFC dans un communiqué.

« Les startups participantes ont jusqu’au 25 mars 2022 pour soumettre leur candidature. Fort du soutien de Viva Technology et d’IFC, un panel d’experts sectoriels de notre partenaire Deloitte présélectionnera les 45 candidats les plus prometteurs », précise-t-on.

Selon les organisateurs, les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de l’édition 2022 de Viva Technology, qui aura lieu du 15 au 18 juin à Paris et en ligne. Chacun des trois gagnants bénéficiera d’une visibilité accrue et d’un accès aux réseaux fournis par Viva Technology et l’IFC, avec notamment des rencontres individuelles avec des dirigeants et des cadres supérieurs de l’industrie technologique.

« Nous avons été impressionnés par la qualité des innovations africaines lors de nos différents roadshows sur place et à l’occasion de nos rencontres avec plus de 1000 startups africaines qui ont déjà participé à VivaTech », ont souligné les co-présidents de Viva Technology, parmi lesquels Maurice Lévy.

« Avec les AfricaTech Awards, notre objectif est de renforcer la visibilité des écosystèmes d’innovation africains et de créer des opportunités pour les entrepreneurs africains sur les marchés internationaux », ont-ils ajouté.