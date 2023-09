Télécommunications : les Equato-guinéens à l’école camerounaise

Des responsables de l’opérateur de téléphonie mobile de la Guinée équatoriale (Getesa), viennent d’effectuer une visite de travail à la Cameroon telecommunication (Camtel).

Une rencontre qui aura permis au Directeur général de la Camtel, Judith Yah Sunday épse Achidi, de présenter à ses invités les avancées enregistrées par la société de téléphonie camerounaise. Les deux pays, Cameroun et Guinée équatoriale disposent d’une connexion multisectorielle. En effectuant cette descente à Yaoundé le 19 septembre, la délégation conduite par Carlos Esono Miko, le Directeur Général de Getesa entend consolider, des relations du secteur des télécommunications entre deux pays amis et frères qui partagent le même espace communautaire. Un exercice qui passait par la multiplication des points de sortie de la Guinée équatoriale vers l’international.

Si les échanges se sont logiquement attardés sur la présentation des deux probables futurs partenaires, ils auront surtout permis à la délégation guinéenne d’apprécier non seulement, les atouts de la société Camtel, mais aussi, d’avoir une idée précise sur l’arsenal infrastructurel du hub de l’Afrique Centrale.

« Getesa a des problèmes de connexion à l’international parce qu’il a un seul support qui connecte la Guinée à l’international, alors que le Cameroun a 5 câbles sous-marins qui permettent de donner de la redondance et avoir plusieurs sorties à l’international de telle manière que lorsqu’il y a un souci sur l’un des câbles, que l’entièreté du pays ne soit pas couper de l’international. C’est donc une visite qui a beaucoup de sens, autant pour nous en tant que hub de l’Afrique Centrale, autant pour eux, qui ont besoin de multiplier leurs sorties sur l’international » a indiqué Judith Yah Sunday.

Le DG de Getesa n’a pas manqué de souligner son admiration face aux atouts de la société camerounaise. Un arsenal qui permet à Camtel de développer une connectivité nationale et internationale qui fait du Cameroun la plaque tournante numérique de l’Afrique Centrale.

En effet, l’entreprise dispose d’un réseau backbone national à fibre optique couvrant un linéaire d’environ 12 000 km et plus de 500 km de boucles optiques métropolitaines déployées dans huit capitales Régionales. Desserrant les dix chefs-lieux de région, 51 sur 58 chefs-lieux de département, 209 sur 360 chefs-lieux d’arrondissements et est pourvu de points d’interconnexion aux frontières du Cameroun avec le Tchad, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA et le Nigéria.

A en croire la gazeti237, sur le plan international, Camtel dispose de trois stations d’atterrissement (Kribi, Limbé et Douala) lui donnant accès aux câbles SAT3, WACS, NCSCS et SAIL qui desservent l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Il jouit sur ces câbles des droits de propriété sur un linéaire d’environ 50 000 km. Les capacités importantes dont dispose Camtel sur ces câbles lui permettent de se raccorder aux plus grands réseaux internet du monde et de fournir les services de transit IP aux opérateurs nationaux et sous régionaux. Cette rencontre s’est achevée par la visite de deux sites accueillant certaines structures techniques de Camtel.