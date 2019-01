Tennis: Andy Murray en bref

Andy Murray en bref:

Nom: Murray

Nationalité: britannique

Date de naissance: 15 mai 1987 (31 ans)

Lieu de naissance: Glasgow (Ecosse)

Taille: 1,90 m

Poids: 84 kg

Droitier, revers à deux mains

230e mondial

A occupé la 1re place mondiale 41 semaines à partir du 7 novembre 2016

Palmarès: 45 tournois gagnés

Grand Chelem: 3 titres (US Open 2012, Wimbledon 2013, Wimbledon 2016), 8 finales (Wimbledon 2012, Open d’Australie 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016, US Open 2008, Roland-Garros 2016)

Masters: 1 (2016)

Jeux Olympiques: 1 médaille d’or (2012)

Coupe Davis: 1 (2015)