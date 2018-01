Tensions à Banjul suite à des affrontements politiques entre bandes rivales

Un calme prĂ©caire règne en Gambie après des affrontements Ă l’extĂ©rieur de la capitale entre des bandes rivales de militants de l’ancien parti au pouvoir, l’Alliance patriotique pour la rĂ©orientation et la construction (APRC) et le Parti dĂ©mocratique uni (PDU).Il y a eu des scènes violentes dans la ville de Busumbala, Ă 30 km au sud de Banjul, mercredi soir, alors que les militants de l’APRC et du PDU se menaçaient les uns les autres avec des couteaux et des machettes.

Plusieurs propriétés ont été détruites alors que des pare-brise de véhicules ont été brisés lors de la confrontation qui a suivi, ce qui a incité la police à intervenir.

Un bébé aurait été blessé au cours des heurts.

Le bureau de l’Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la police a dĂ©clarĂ© qu’il suspendait  indĂ©finiment toutes les activitĂ©s des partis politiques Ă l’intĂ©rieur du pays.

En conséquence, il a annulé tous les permis délivrés aux deux partis pour organiser des rassemblements à travers le pays en attendant les enquêtes sur les récents affrontements impliquant des partisans des deux partis.

Mardi, la police annonçait enquĂŞter sur des allĂ©gations selon lesquelles des militants de l’APRC dans l’est du pays avaient Ă©tĂ© blessĂ©s par des jets de pierres lors de leur passage Ă Mankamang Kunda, village natal du prĂ©sident Adama Barrow.

Le prĂ©sident Barrow avait condamnĂ© cet incident et ordonnĂ© l’ouverture d’une enquĂŞte.

L’APRC, parti de l’ancien prĂ©sident en exil Yahya Jammeh, a Ă©tĂ© impliquĂ© dans de violentes rivalitĂ©s politiques avec le PDU depuis 1996.

Le PDU auquel appartenait le prĂ©sident Barrow faisait partie d’une coalition de l’opposition qui a battu Jammeh lors de la prĂ©sidentielle de dĂ©cembre 2016, mettant ainsi fin au rĂ©gime de 22 ans de l’APRC.