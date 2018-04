Tentative de « coup d’Etat » en GuinÃ©e Ã©quatoriale: Malabo dÃ©plore un « manque de solidaritÃ© en Afrique »

Le prĂ©sident Ă©quato-guinĂ©en Teodoro Obiang Nguema a dĂ©plorĂ© le « manque » de « solidaritĂ© en Afrique » en rĂ©ponse Ă une question sur la tentative de « coup d’Etat » que Malabo a affirmĂ© avoir dĂ©jouĂ© en janvier, selon les mĂ©dias d’Etat samedi.

« Il manque beaucoup de solidaritĂ© en Afrique », a dĂ©clarĂ© le chef d’Etat lors d’une confĂ©rence de presse vendredi, affirmant « ne pas comprendre » comment, « pour des montants insignifiants », certains Tchadiens, Centrafricains et Soudanais aient pu ĂŞtre recrutĂ©s « pour sacrifier leur vie afin d’aller attenter contre les personnes d’une autre nation ».

DĂ©but janvier, Malabo a annoncĂ© avoir dĂ©jouĂ© un « coup d’Etat », après qu’une trentaine d’hommes armĂ©s Ă©trangers – des Tchadiens, des Centrafricains et des Soudanais – ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s fin dĂ©cembre au Cameroun, au carrefour des trois frontières entre la GuinĂ©e, le Cameroun et le Gabon.

De nombreux doutes et zones d’ombre perdurent sur les motivations et les soutiens qu’auraient eus ces hommes. Mais l’importance numĂ©rique des Centrafricains dans le groupe et le fait que le prĂ©sumĂ© cerveau de ce groupe soit un Tchadien avaient donnĂ© Ă l’affaire une inĂ©dite dimension rĂ©gionale.

De nombreux diplomates de la sous-rĂ©gion avaient ainsi fait le dĂ©placement Ă Malabo pour exprimer leur soutien, et, pour certains, comme le Ministre des Affaires Ă©trangères tchadien, mettre en garde contre une « menace sĂ©rieuse de dĂ©stabilisation dans toute la sous-rĂ©gion d’Afrique centrale ».

Le « Tchad est Ă 1.400km de la GuinĂ©e Ă©quatoriale. Comment (les mercenaires tchadiens) ont pu faire ce trajet par la route, traversant avec des armes les postes de contrĂ´le, et arriver jusqu’Ă la frontière de GuinĂ©e Ă©quatoriale, c’est la question Ă laquelle je tente de rĂ©pondre », s’est interrogĂ© vendredi le prĂ©sident Obiang, 75 ans et Ă la tĂŞte de ce petit pays d’Afrique centrale depuis 1979.

Vendredi, Malabo a réouvert sa frontière avec le Cameroun à Eibeyin, au carrefour des trois frontières entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée, et à quelques km de Kye-Ossi, là où les hommes armés avaient été arrêtés fin décembre.

« C’Ă©tait le grand jour tant attendu ici », a relevĂ© un journaliste de la tĂ©lĂ©vision d’Etat TVGE. La fermeture de cette frontière avait mis un terme Ă l’accord de libre circulation en Afrique centrale, adoptĂ©e fin 2017 après plus de 15 ans de nĂ©gociations.

La GuinĂ©e Ă©quatoriale, un des plus gros producteurs de pĂ©trole d’Afrique subsaharienne, mais dont la grande majoritĂ© de sa population vit dans la pauvretĂ©, a connu une histoire agitĂ©e de coups et tentatives de coups d’Etat depuis son indĂ©pendance de l’Espagne en 1968.