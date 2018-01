Tentative de coup dâ€™Etat en GuinÃ©e Ã©quatoriale : de nouvelles arrestations Ã  KyÃ©-Ossi (Cameroun)

Des opérations de ratissage ont été menées en fin de semaine dernière pour retrouver d’éventuels complices du plan préparé pour renverser le régime de Teodoro  Obiang Nguema.

De nombreuses personnes ont été arrêtées en fin de semaine dernière dans les villes d’Ambam, Kyé-ossi et Abang-Minko’o. En effet, jeudi et vendredi derniers, des patrouilles mixtes, constituées de militaires de gendarmes et de policiers, ont effectué des descentes dans ces villes pour procéder à des arrestations des personnes soupçonnées d’une quelconque implication dans la tentative de coup d’Etat en Guinée équatoriale, pays voisin du Cameroun.

D’après le quotidien Le Jour, les 26 et 27 janvier, ces trois villes ont été bouclées par les patrouilles. Dimanche, la ville d’Ebolowa, qui a, à son tour, été passée au peigne fin par les forces de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre. Ceux-ci ont procédé à des rafles et des fouilles dans les domiciles, à la recherche d’armes ou de preuves pouvant relier des habitants de ces villes à la tentative de putsch de décembre dernier. Les personnes ne disposant pas de carte nationale d’identité ont été systématiquement mises aux arrêts pour exploitation.

Les individus déjà arrêtés dans le cadre de cette affaire ont été convoyés à Yaoundé, où ils devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. En rappel, un coup d’Etat contre Teodoro Obiang Nguema a été déjoué à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017. Les mercenaires engagés dans cette tentative ont été arrêtés par les forces de l’ordre camerounaises puis remis aux autorités militaires de la région du Sud du Cameroun. D’origines tchadienne et centrafricaine, ils étaient en possession de 200 cagoules, de cinq lance-roquettes, d’une mitrailleuse de guerre, entre autres. Chacune des personnes arrêtées était en possession de la somme de 1.910.000 francs CFA.