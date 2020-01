Terminal à conteneurs de Douala : la justice favorable à DIT

Le Tribunal administratif du Littoral a suspendu les décisions du PAD ayant conduit à la mise en régie du terminal à conteneurs de Douala.

La justice camerounaise penche une nouvelle fois en faveur de la Douala international terminal (DIT) dans le conflit qui l’oppose au Port autonome de Douala (PAD) sur la gestion du terminal à conteneurs. Le Tribunal administratif du Littoral a suspendu cette semaine les décisions du Conseil d’administration du PAD qui ont conduit à la régie dudit terminal.

Cette Décision, qui survient dans un contexte tendu, est brandie par la DIT pour contester la réquisition de ses actifs mardi par le PAD, à la veille de la clôture du contrat qui liait les deux structures depuis 15 ans pour la gestion, l’exploitation et la maintenance du Terminal.

les biens réquisitionnés concernent : les espaces amenagés ou non amenagés, les ouvrages bâtis, les locaux administratifs et techniques, relevant du domaine portuaire, les systèmes d’exploitation et de facturation, le matériel roulant et de manutention

« La réquisition a été conduite sous la contrainte », martèle la DIT dans un communiqué . « La présence des forces de la gendarmerie a heureusement permis d’éviter des débordements et a assuré la sécurité des équipes de management de DIT. DIT ne peut que regretter cette spoliation de ses actifs et équipements et dénonce avec fermeté la situation qui voit la RTC s’approprier de manière illégale ses ressources afin d’opérer le terminal à conteneurs », indique le service de la communication dans un communiqué datant du 1er janvier 2020.

La DIT réitère son intention de poursuivre le Port autonome de Douala afin de faire annuler la réquisition de ses ressources. Quelques jours auparavant, elle avait obtenu de la justice l’annulation de la procédure d’appel d’offres au terme duquel le Terminal avait été concédé au suisse TIL.