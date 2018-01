Terrorisme, justice et politique en couverture des quotidiens burkinabè

Les quotidiens du Burkina Faso commentent, ce jeudi, l’actualitĂ© nationale marquĂ©e en ce dĂ©but d’annĂ©e par la politique et l’emprisonnement de l’ex-ministre Auguste Denise Barry, sans oublier l’attaque terroriste survenue, il y a quelques jours, au Nord-ouest du pays.«Attaque terroriste contre une patrouille de gendarmerie Ă Komori/Kossi : 1 mort et 1 blessĂ© grave», titre le journal Le Quotidien qui renseigne que «des armes et une moto (ont Ă©tĂ©) emportĂ©es».

Le confrÚre relate que la province de la Kossi, frontaliÚre avec le Mali, a connu pour la deuxiÚme fois, la furie des forces du mal. En effet, écrit le journal, le 31 décembre 2017 aux environs de 9 heures, dans la commune de Kombori, des gendarmes en patrouille ont été attaqués par des présumés terroristes.

A ce sujet, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privĂ©s burkinabĂš, titre: «Kossi: Un gendarme tuĂ© et un autre blessĂ© dans une attaque».

Le mĂȘme journal consacre sa rubrique ‘’Regard sur l’actualité » et sa manchette au dĂ©ferrement de l’ancien ministre Auguste Denise Barry Ă la Maison d’arrĂȘt et de correction des armĂ©es (MACA).

«Alors que la chambre de contrĂŽle de l’instruction militaire vient  de rendre, le vendredi 29 dĂ©cembre, son arrĂȘt aprĂšs de longues semaines consacrĂ©es Ă la mise en accusation Ă propos du putsch manquĂ© du 16 septembre 2015, l’on apprenait le mĂȘme jour l’interpellation du colonel Denise Auguste Barry», rapporte L’Observateur.Â

Le Pays, autre quotidien privĂ©, Ă©voque le sujet dans sa rubrique ‘’RĂ©vĂ©lations » en affichant: «Tentative de dĂ©stabilisation du pouvoir : Auguste Denise Barry dĂ©fĂ©rĂ© Ă la MACA».

En politique, Le Pays revient sur le discours du prĂ©sident du Faso Roch Marc Christian KaborĂ©, prononcĂ© Ă l’occasion de la nouvelle annĂ©e. Il publie Ă©galement, les vƓux d’acteurs politiques, syndicaux et de la sociĂ©tĂ© civile.

Pour sa part, le quotidien national Sidwaya, dans sa ‘’Retro » de l’annĂ©e 2017, aborde en politique, «l’effondrement d’un baobab », faisant observer que «parmi les disparitions de personnalitĂ©s au cours de l’annĂ©e 2017, celle de Salifou Diallo (ex-prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale), le samedi 19 aoĂ»t, a sonnĂ© au-delĂ des frontiĂšres burkinabÚ».