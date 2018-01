Theresa May remanie son gouvernement mais garde les poids lourds

La Première ministre britannique Theresa May a commencé lundi à remanier son gouvernement, entaché par plusieurs scandales, mais a conservé les poids lourds de son équipe.

Ce changement est censĂ© redonner un nouveau souffle au gouvernement en ce dĂ©but d’annĂ©e, avant la prochaine phase de nĂ©gociations sur le Brexit avec Bruxelles. Mais en fin de journĂ©e, les changements, annoncĂ©s au goutte-Ă -goutte et qui doivent se poursuivre mardi, restaient marginaux.

En première ligne dans les nĂ©gociations du Brexit, les tĂ©nors du gouvernement, le ministre des Affaires Ă©trangères Boris Johnson, le ministre des Finances Philip Hammond et le ministre chargĂ© du Brexit David Davis sont reconduits dans leurs fonctions. La ministre de l’IntĂ©rieur Amber Rudd et le ministre de la DĂ©fense Gavin Williamson restent Ă©galement Ă leurs postes.

« Rien n’a changé » commentait le dĂ©putĂ© libĂ©ral-dĂ©mocrate Alistair Carmichael. « Pas Ă©tonnant que Theresa May lutte pour nĂ©gocier le Brexit, elle ne peut mĂŞme pas organiser un remaniement », persiflait pour sa part le dĂ©putĂ© travailliste Stephen Kinnock.

La Première ministre souhaite prĂ©senter un gouvernement rajeuni, diversifiĂ© et fĂ©minisĂ© mais sa marge de manoeuvre est limitĂ©e: elle doit maintenir un Ă©quilibre entre partisans d’un Brexit dur et modĂ©rĂ©s.

Elle a par ailleurs déjà procédé à trois changements ministériels en quelques semaines fin 2017, le dernier à partir étant le vice-Premier ministre Damian Green, sur fond de scandale sexuel.

– Gaffe –

Lundi, le jeu de chaises musicales a dĂ©butĂ© par une gaffe. Le parti conservateur a annoncĂ© sur Twitter l’arrivĂ©e du ministre des Transports Chris Grayling Ă la tĂŞte du parti, avant d’effacer ce tweet. C’est en fait Brandon Lewis, 46 ans, qui a Ă©tĂ© nommĂ© prĂ©sident du Parti conservateur et secrĂ©taire d’Etat sans portefeuille, en remplacement de Patrick McLoughlin.

M. Lewis occupait auparavant la fonction de secrĂ©taire d’Etat Ă l’Immigration.

David Lidington, jusqu’alors ministre de la Justice, a Ă©tĂ© nommĂ© secrĂ©taire d’Etat au sein du bureau du Cabinet, chargĂ© de soutenir la Première ministre et le cabinet. Il remplace ainsi Damian Green, sans toutefois obtenir le mĂŞme titre.

David Gauke devient ministre de la Justice.

Plus tĂ´t dans la journĂ©e, le ministre britannique chargĂ© de l’Irlande du Nord James Brokenshire, 50 ans, avait annoncĂ© sa dĂ©mission en raison de problèmes de santĂ©. MalgrĂ© l’organisation de nombreuses sĂ©ances de nĂ©gociations, M. Brokenshire a Ă©chouĂ© Ă obtenir la formation d’un nouveau gouvernement nord-irlandais depuis la chute du prĂ©cĂ©dent en janvier 2017.

Il est remplacĂ© par Karen Bradley, 47 ans, jusque-lĂ secrĂ©taire d’Etat Ă la Culture, aux MĂ©dias et au Sport.

Les ministres des CommunautĂ©s et de la SantĂ© ont aussi vu leurs portefeuilles Ă©largis, respectivement au Logement et Ă la Protection sociale, signe de l’importance que le gouvernement dit vouloir donner Ă ces sujets.

– Nouveau dĂ©part –

Le nouvel exĂ©cutif devra dĂ©finir rapidement sa position en vue des nĂ©gociations avec Bruxelles sur le Brexit qui doivent reprendre en janvier. Les discussions porteront d’abord sur la pĂ©riode de transition puis en mars sur la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE.

Plusieurs tĂŞtes pourraient encore tomber, comme la ministre de l’Éducation Justine Greening ou encore Andrea Leadsom, leader de la Chambre des Communes, chargĂ©e des relations entre les dĂ©putĂ©s et l’exĂ©cutif. Elle pourrait payer le revers que les parlementaires avaient infligĂ© Ă Theresa May le 13 dĂ©cembre, lorsque onze dĂ©putĂ©s conservateurs avaient votĂ© avec l’opposition et obtenu que le Parlement organise un vote final sur les termes de l’accord final du Brexit.

Ce remaniement doit marquer un nouveau dĂ©part pour la Première ministre, dont l’autoritĂ© a Ă©tĂ© fortement contestĂ©e depuis l’Ă©chec de son Parti conservateur aux Ă©lections lĂ©gislatives de juin 2017, oĂą il a perdu sa majoritĂ© absolue.

Theresa May a aussi Ă©tĂ© confrontĂ©e aux dissensions permanentes de sa formation sur le Brexit. La conclusion d’un premier accord sur la sortie de l’UE dĂ©but dĂ©cembre lui a toutefois permis de renouveler sa lĂ©gitimitĂ©.