Thierry Marchand, nouvel ambassadeur de France au Cameroun

Le général des corps d’armée a été nommé le 15 septembre 2022 par décret du président de la République française Emmanuel Macron.

C’est désormais confirmé, le général des corps d’armée Thierry MARCHAND est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Cameroun. Il remplace ainsi Christophe GUILHOU qui arrive en fin de séjour en terre camerounaise et appelé à d’autres fonctions. La nouvelle de la nomination de Thierry MARCHAND circule au Cameroun depuis la visite d’Emmanuel MACRON les 25 et 26 juillet 2022.

Avant sa nomination, Thierry Marchand est depuis 2019, à la tête de la direction de la coopération de sécurité et de défense (Dcsd) du Quai d’Orsey. Sa mission, diriger les 300 coopérants français en Afrique et dans le monde. Avant d’y parvenir, il est affecté en 2010 au Centre internationale de concepts et de doctrines (Cicde) et rejoint la délégation aux affaires stratégiques comme sous-directeur aux questions régionales.

De 2006 à 2008, M. MARCHAND est commandant de la 13è demi-brigade de la légion étrangère à Djibouti. De 2008 à 2009, il est auditeur du Centre des hautes études militaires. Par ailleurs, il est auditeur de l’institut des Hautes études de la défense nationale. Général 4 étoiles, il entame sa carrière professionnelle après sa sortie de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion général Monclar. C’est l’une des écoles militaires de France. Elle a été créée en 1982 par le roi Napoléon 1er. Père de quatre enfants, Thierry MARCHAND est né le 27 janvier.