Thrive Center de Striving For All : Autonomiser les Jeunes grâce à la Technologie

Le Thrive Center de Striving For All (SFA) est une initiative qui offre aux adolescents et aux jeunes adultes des possibilités illimitées de façonner leur avenir grâce à une formation technologique de pointe.

Striving For All, une ONG (organisation non gouvernementale) réputée, se consacre à l’amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés en leur offrant une éducation et des soins de santé de qualité. L’ONG a fièrement inauguré le « Thrive Center » en juin 2023 au « Carrefour Messapresse » à Bonanjo, Douala. Ce centre dynamique est le lieu où l’éducation, l’innovation et la créativité se croisent, libérant le plein potentiel de chaque étudiant. Le centre offrira des cours complets couvrant divers sujets, de la Business Intelligence (BI) et l’Intelligence Artificielle (AI) au marketing numérique, l’initiation à la robotique, la programmation, le développement professionnel, l’anglais avancé, et plus encore, tout ceci gratuitement. Cette approche distincte favorise l’égalité des chances pour tous les étudiants, qui peuvent ainsi poursuivre leurs passions et leurs aspirations sans aucune charge financière.

Thrive Center

La cérémonie d’ouverture a été une occasion inoubliable, marquée par la présence d’invités de marque, dont des membres du gouverneur de la région du Littoral et du préfet du Wouri, ce qui témoigne du soutien inébranlable du gouvernement Camerounais et d’un engagement ferme en faveur de l’autonomisation de la prochaine génération.

Au cœur de cette entreprise transformatrice se trouve Geneviève Ngambia, fondatrice et présidente visionnaire de Striving For All, qui s’est engagée avec passion dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle a exprimé avec passion la mission de l’organisation visant à améliorer l’éducation et la santé dans les communautés défavorisées. Ses paroles sincères incarnent l’engagement inébranlable à élever et transformer des vies.

Afin de rehausser cet événement, Sa Majesté Momo Soffack Guy, le roi de Foto, a honoré de sa présence en sa qualité d’ambassadeur de Striving For All. De plus, la présence estimée de Mme Colette Chatue, présidente de la Fondation Canal 2 International, symbolisait les efforts de collaboration entre divers intervenants unis pour élever et transformer la vie des enfants dans les communautés défavorisées.

Le Thrive Center est le fruit des efforts collectifs de Striving For All et de ses partenaires estimés, notamment Salesforce, dont les contributions inestimables ont donné vie à ce centre. Les généreux donateurs ont également été reconnus pour leur soutien indéfectible à l’autonomisation de la prochaine génération.

Classrooms

Students

Alors que le Thrive Center de SFA ouvre ses portes aux jeunes apprenants, il symbolise un phare d’espoir, d’opportunité et d’autonomisation pour l’avenir. Sous la direction du représentant national, Marcel Djoukeng, et avec le soutien inestimable des écoles et des entreprises locales, le centre est prêt à élever son offre éducative pour englober les dernières avancées technologiques et permettre à ces étudiants de se lancer dans un voyage passionnant d’exploration, de croissance et d’impact.

Ce voyage ne fait que commencer, et Striving For All invite les individus, les entreprises et les philanthropes à se joindre à cette entreprise incroyable pour créer une société où chaque enfant a accès à une éducation de qualité et aux soins de santé, les propulsant vers un avenir rempli de possibilités illimitées et d’opportunités afin de prospérer et réussir.