Tiananmen: 10.000 morts en une nuit de cauchemar, selon des archives britanniques

Dix mille morts, des cadavres « en pâte » sous les blindĂ©s et des manifestants achevĂ©s Ă la baĂŻonnette par l’armĂ©e chinoise. Vingt-huit ans après, une archive britannique livre un rĂ©cit cauchemardesque de la rĂ©pression de Tiananmen Ă PĂ©kin en juin 1989.

« Estimation minimale des morts civils 10.000 ». Le 5 juin 1989, Alan Donald, ambassadeur de Grande-Bretagne Ă PĂ©kin, conclut un tĂ©lĂ©gramme secret adressĂ© Ă son gouvernement au lendemain de la rĂ©pression sanglante de sept semaines de manifestations pour la dĂ©mocratie en Chine. Ce document des Archives nationales britanniques, rendu public plus de 28 ans après les faits, a pu ĂŞtre consultĂ© par l’AFP.

L’estimation est presque dix fois plus Ă©levĂ©e que les Ă©valuations admises communĂ©ment Ă l’Ă©poque et qui faisaient gĂ©nĂ©ralement Ă©tat de plusieurs centaines Ă plus d’un millier de morts. Le rĂ©gime chinois, qui impose un tabou sur cette pĂ©riode, avait de son cĂ´tĂ© affirmĂ© fin juin 1989 que la rĂ©pression des « émeutes contre-rĂ©volutionnaires » avait fait 200 morts chez les civils et « plusieurs dizaines » du cĂ´tĂ© des forces de l’ordre.

Le rapport d’Alan Donald livre un tĂ©moignage terrifiant de la violence qui s’est dĂ©chaĂ®nĂ©e dans la nuit du 3 au 4 juin, lorsque l’armĂ©e a entamĂ© son avance en direction de la gigantesque place Tiananmen, coeur symbolique du pouvoir communiste occupĂ©e par les manifestants.

« Les blindĂ©s de transport de troupes de la 27e ArmĂ©e ont ouvert le feu sur la foule (…) avant de lui rouler dessus », Ă©crit l’ambassadeur. Alan Donald cite pour source une personne dont le nom est cachĂ© mais qui a obtenu ses informations d’un « ami proche, actuellement membre du Conseil d’Etat », le gouvernement chinois.

Une fois les militaires arrivĂ©s place Tiananmen « les Ă©tudiants ont cru comprendre qu’ils avaient une heure pour Ă©vacuer, mais après seulement cinq minutes, les blindĂ©s ont attaqué », rapporte Alan Donald. Les manifestants « ont Ă©tĂ© taillĂ©s en pièces ».

Les blindĂ©s ont ensuite « roulĂ© sur les corps Ă de nombreuses reprises, faisant comme une ‘pâte’ avant que les restes soient ramassĂ©s au bulldozer. Restes incinĂ©rĂ©s et Ă©vacuĂ©s au jet d’eau dans les Ă©gouts », rapporte-t-il en style tĂ©lĂ©graphique.

– ‘QualifiĂ©s de primitifs’ –

« Quatre Ă©tudiantes blessĂ©es qui imploraient d’ĂŞtre Ă©pargnĂ©es ont reçu des coups de baĂŻonnette », ajoute l’ambassadeur, avant d’Ă©voquer des ambulances militaires qui « ont essuyĂ© des coups de feu alors qu’elles tentaient d’intervenir ».

Ces exactions sont imputées principalement à la 27e Armée, composée de soldats originaires de la province du Shanxi (nord) « illettrés à 60% et qualifiés de primitifs ». Elle est commandée par Yang Zhenhua, neveu de Yang Shangkun, alors président de la République populaire (un poste honorifique).

Selon le document, la rĂ©pression a engendrĂ© des tensions au sein de l’armĂ©e, le commandant militaire de la rĂ©gion de PĂ©kin refusant de fournir nourriture et casernes aux soldats venus des provinces pour ramener l’ordre.

« Certains membres du gouvernement considèrent que la guerre civile est imminente », affirme l’ambassadeur.

Quant Ă son Ă©valuation du nombre de morts, « je pense que c’est fiable », dĂ©clare Ă l’AFP l’ancien leader Ă©tudiant Xiong Yan, dĂ©sormais naturalisĂ© amĂ©ricain.

Elle est également jugée crédible par le sinologue français Jean-Pierre Cabestan, qui rappelle que des documents déclassifiés ces dernières années aux Etats-Unis ont abouti au même ordre de grandeur. « Cela fait deux sources assez indépendantes qui disent la même chose ».

Ce bilan « n’est pas tellement Ă©tonnant vu le monde qu’il y avait Ă PĂ©kin, du nombre de gens mobilisĂ©s » contre le gouvernement chinois, souligne le sinologue de l’UniversitĂ© baptiste de Hong Kong, qui se trouvait dans la capitale chinoise dans les jours qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la rĂ©pression.

Le rĂ©gime « avait perdu le contrĂ´le de PĂ©kin », rappelle-t-il, avec de nombreux check-points tenus par des contestataires dans toute la ville. « Les PĂ©kinois se sont battus, il y a eu forcĂ©ment beaucoup plus de batailles qu’on ne croit ».

L’ancien leader Ă©tudiant Feng Congde, Ă©tabli aux Etats-Unis, Ă©voque toutefois un autre tĂ©lĂ©gramme envoyĂ© trois semaines plus tard par l’ambassadeur Donald ramenant alors le nombre de morts entre 2.700 et 3.400.

M. Feng, juge cette estimation « assez fiable », relevant qu’elle recoupe celle faite Ă l’Ă©poque par la Croix-Rouge chinoise (2.700 morts) et par les comitĂ©s Ă©tudiants eux-mĂŞmes auprès des hĂ´pitaux.