Tic : le ministère de l’Enseignement supérieur satisfait du partenariat avec Huawei

Il en est de même de quatre universités qui bénéficient d’une assistance technique du géant chinois des télécommunications.

Le professeur Marcel Fouda Ndjodo, Inspecteur des Affaires Académiques au ministère de l’Enseignement supérieur avait du mal à trouver ses mots ce 25 juin 2020, lors de la présentation du rapport de Huawei.

« Au nom de monsieur le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur je voudrais rappeler que Huawei est le partenaire stratégique du Minesup dans le cadre de la formation des étudiants en Tic à travers son programme Huawei ICT Academy », a-t-il commencé.

Il s’exprimait ainsi à l’occasion de la présentation du rapport semestriel de Huawei sur le transfert des compétences en TIC au profit de la jeunesse estudiantine camerounaise, à travers son programme non lucratif, Huawei ICT Academy .

« Ce transfert des compétences en TIC de Huawei aux étudiants camerounais dure depuis 2 ans. Je voudrais grandement remercier Huawei pour l’ouverture internationale de la jeunesse estudiantine camerounaise et féliciter la dynamique équipe de Huawei pour avoir mis en place des plateformes d’apprentissage en ligne E-learning durant la période de confinement ainsi les étudiants ont pu continuer avec les cours de certification», a expliqué l’Inspecteur des Affaires académiques.

Ce programme du géant des télécoms concerne quatre universités partenaires au Cameroun : l’Ecole nationale supérieure des postes, des Ttlécommunications et des technologies de l’information et de la communication (Sup’ptic), l’Institut universitaire de la Côte (Iuc), l’Université de Douala et l’Ecole sationale Supérieure de polytechnique (Ensp) de Yaoundé 1.

Un satisfecit partagé par Félix Watching, Directeur de Sup’ptic : « Dès l’installation de Huawei au Cameroun avec son projet Huawei ICT Academy, Sup’ptic a adhéré à ce projet et est devenu son partenaire stratégique car les produits de Huawei sont mondialement reconnus, c’est un consultant et celui-là qui apporte tout le support à la communication numérique ».

Quant à Paul, Guimezap président de l’Iuc, « la formation des étudiants avec le programme Huawei ICT Academy vient enrichir leur culture académique et leurs compétences dans le domaine des TIC. Ainsi nos étudiants ayant passé les examens de certification internationale de la Huawei ICT Academy seront naturellement plus compétitifs sur le marché de l’emploi».

La présentation du rapport semestriel de la Huawei ICT Academy au Cameroun a été l’occasion pour la direction du programme de faire une annonce.

En effet, Du Yin, le Directeur général de Huawei Cameroun a annoncé que « Huawei Cameroun offrira 20 stages professionnels aux étudiants certifiés Huawei ICT Academy au Cameroun en 2020, en même temps Huawei Cameroun recommandera l’excellent candidat à nos partenaires, clients, succursales Huawei dans d’autres pays ».

De plus, a-t-il ajouté, « la 5ème édition du concours de sélection Camerounais HUAWEI ‘SEEDS FOR THE FUTURE 2020’ se déroulera en ligne pour le respect des mesures barrières imposées par le Covid-19 au mois de septembre à Yaoundé et 10 étudiants certifiés de la Huawei ICT Academy seront sélectionnés pour participer à ce programme».