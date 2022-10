Timor Port lance les activités du premier port en eaux profondes de Tibar Bay

Ce 30 septembre 2022, Timor Port a officiellement démarré ses activités au port de Tibar Bay avec l’arrivée des navires Selatan Damai de la compagnie singapourienne Mariana Express Lines (MELL), filiale de Pacific International Lines (PIL) et Meratus pematangsiantarde de l’armateur Meratus.Au total, quatre ans de travaux ont été nécessaires pour transformer ce greenfield en un nouveau port hautement compétitif. Premier partenariat public-privé du pays, ce projet représente un investissement total de 490 millions de dollars sur une durée de 30 ans.

Le nouveau port de Tibar Bay vise à atteindre un niveau de productivité et de performance digne des plus grands ports dans le monde. Il dispose d’infrastructures modernes avec 630m de quai et 15m de tirant d’eau. Il est également doté d’équipements à la pointe de la technologie notamment 2 portiques de quais, 4 portiques de parc, 10 tracteurs portuaires et 16 remorques.

« Nous sommes fiers de l’aboutissement de ce projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Le nouveau port de Tibar Bay concentre les dernières innovations en matière d’équipements et de systèmes d’exploitation et sera en mesure dès à présent d’accueillir tous types de navires. » a déclaré Laurent Palayer, Directeur général de Timor Port.

La mise en service du port de Tibar Bay s’accompagne d’une stratégie de développement local à travers la création d’emplois suivie par la formation des collaborateurs ainsi que d’un plan d’actions visant à préserver la biodiversité environnante. Récemment certifiée EDGE1 (Excellence in Design for Greater Efficiencies), la nouvelle infrastructure devrait par ailleurs prochainement obtenir le label Green Terminal de Bolloré Ports après audit des experts de Bureau Veritas.

« Au nom de Bolloré Ports, je remercie vivement les autorités timoraises, les équipes de Tibar Bay et tous nos partenaires qui ont uni leur force pour réaliser ce projet majeur pour l’économie timoraise. Cette nouvelle infrastructure est l’illustration même de notre savoir-faire dans le domaine portuaire. Sa mise en service offrira de nouvelles perspectives et viendra favoriser les échanges commerciaux au niveau régional et international. », a déclaré Olivier de Noray, Directeur général Ports et Terminaux de Bolloré Ports.

À propos de Timor Port

Premier partenariat public-privé dans le pays, Timor Port représente un coût total de 490 millions de dollars sur une durée de 30 ans. Le nouveau port se situe dans la Baie de Tibar, à 12km de la capitale Dili. Il est doté d’équipements de manutention et de systèmes d’exploitation parmi les plus modernes permettant de traiter plus de 7 500 EVP. Son ambition est de faciliter les échanges commerciaux du pays avec le reste du monde notamment la Chine, l’Australie du Nord et les pays de l’Asie. Il se positionne en outre comme un hub de transbordement et une porte d’entrée maritime en région AsiePacifique. Acteur engagé pour le développement des territoires, Timor Port a mis en œuvre des plans de recrutements et de formation à destination de la population timoraise pour accompagner la croissance du projet tout en contribuant au développement local.

Contacts presse :

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics

T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com

Patricia Ekey-Misse, Chargée communication – Timor Port