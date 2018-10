Tir de roquette en provenance de Gaza vers Israël (armée israélienne)

Une roquette a été tirée mercredi matin de la bande de Gaza vers Israël où elle a causé des dégâts dans la ville de Beer-Sheva (sud), ont indiqué l’armée et la police israéliennes.

Il s’agit de l’une des toutes premières roquettes tirées depuis plusieurs semaines du territoire palestinien sous blocus contre Israël. Ce tir intervient dans une période de tensions ravivées qui font craindre un nouveau conflit entre Israël et les groupes armés palestiniens, dont le mouvement islamiste Hamas qui dirige sans partage la bande de Gaza.

« A 4h00 ce matin, les Israéliens de la ville de Beer-Sheva couraient vers les abris après le lancement d’une roquette de la bande de Gaza contre Israël », a tweeté l’armée israélienne.

« Nous défendrons les populations civiles israéliennes », ajoute-t-elle, laissant prévoir une riposte, quasiment systématique dans de tels cas.

« Une roquette a frappé la ville de Beer-Sheva il y a quelques instants causant des dégâts », a dit la police israélienne dans un message, sans préciser l’étendue des dommages.

Il n’a pas été fait état de blessés.

Beer-Sheva se trouve à une quarantaine de kilomètres à l’est de Gaza.

Le projectile est tombé dans le jardin d’une maison occupée par une famille avec trois enfants, qui n’a pas été blessée, mais a été traitée pour un état de choc, a rapporté la presse.

L’armée israélienne a rapporté un autre tir de roquette, en direction de la mer.

On ignore qui, à Gaza, a tiré. Mais l’armée israélienne dit tenir le Hamas pour responsable de ce qui se passe dans le territoire sous son contrôle et frappe communément des positions du mouvement islamiste en représailles à de tels tirs.

Ce tir de roquette survient alors que l’issue des efforts menés depuis plusieurs semaines par l’Egypte et l’ONU en vue d’une trêve durable paraît très aléatoire.

Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a affirmé mardi la nécessité de porter un « coup sévère » au Hamas à Gaza.

M. Lieberman a aussi souligné que la décision n’appartenait pas qu’à lui, mais aussi au cabinet de sécurité, qui selon lui est divisé sur la question d’une action militaire d’envergure.

Le cabinet de sécurité israélien, forum restreint en charge des questions les plus sensibles autour du Premier ministre, doit se réunir mercredi selon la presse.

Israël et le Hamas ainsi que ses alliés se sont livré trois guerres depuis 2008, et observent un cessez-le-feu régulièrement remis en cause depuis le conflit de 2014.

Depuis le 30 mars, Gaza, territoire éprouvé par les guerres, la pauvreté et la réclusion, est le théâtre d’une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par Israël. Les manifestants réclament aussi le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu’ils ont fuies à la création d’Israël en 1948.

Souvent violentes, ces manifestations près de la barrière frontalière de plusieurs mètres de haut étroitement gardée par l’armée israélienne sont plusieurs fois allées de pair avec des échanges de tirs de roquettes, d’obus et de missiles entre groupes armés gazaouis et armée israélienne.

Dans la nuit du 8 au 9 août, Israël avait essuyé plus de 180 tirs de roquettes et de mortier. Son armée avait riposté en frappant plus de 150 sites militaires du Hamas, selon l’armée israélienne, avant un arrêt des hostilités par les entremises onusiennes et égyptiennes.

Au moins 205 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars, la plupart lors de protestations le long de la frontière, d’autres par des frappes de chars ou de l’aviation israélienne. Un soldat israélien a été tué.