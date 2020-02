Tirage au sort du Chan : On-Spot, acteur majeur de l’ombre

Derrière la production, le décor, les sons et lumières de la cérémonie du tirage au sort du 17 février dernier, se cache cette dynamique entreprise camerounaise de l’ingénierie événementielle.

Dans le gymnase bondé du Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy), entre les youyous des spectateurs du «Shaba», un invité costumé-cravaté assis dans le carré des VIP juste derrière les représentants des 16 équipes qualifiées installées sur le parquet, s’exclame : «Même pour enlever les pupitres sur le podium, on est allé chercher les blancs ?» La vérité c’est que si le scénario du tirage au sort est une propriété de la Confédération africaine de football (Caf), qui est partie de son siège du Caire en Egypte avec une armada de techniciens, la production de l’événement de ce lundi 17 février 2020 était l’œuvre d’une l’entreprise On-Spot Entreprises LLC. Celle-ci, basée en Virginie aux Etats-Unis, a sa succursale au Cameroun, et est surtout dirigée par le Camerounais Rod On Junior, artiste qui a plusieurs cordes à son arc étant notamment romancier et cinéaste.

La firme On-Spot, spécialisée notamment dans l’ingénierie événementielle, a monté l’ensemble de la production du tirage au sort du Chan Total Cameroun 2020, de la construction du podium spécial au passage des artistes en passant par le défilé du trophée du boulevard du 20 mai au Paposy. «Matériellement nous avons une ressource humaine qualifiée en fonction des axes de la cible de notre activité. Une logistique up to date régie vidéo, régie son, régie lumière, décoration etc. Pour un rendu compétitif», explique le patron de On-Spot qui s’est coltiné des semaines de préparatifs avec ses collaborateurs de divers métiers pour parvenir au résultat final vécu notamment par les téléspectateurs de la CRTV le 17 février dernier.

C’est déjà On-Spot qui était à la manœuvre le mois précédent pour la soirée de dévoilement de la mascotte du Chan organisée à l’hôtel Hilton par le COCAN 20-21. Parmi les autres états de service de la firme, on peut citer l’organisation l’an passé de la 1ère édition du semi-marathon pour la paix et la fraternité de Yaoundé et en 2016 la production de la finale du concours Miss Cameroun.