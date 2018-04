Togo : accord entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants

Le gouvernement togolais et les syndicats d’enseignant ont conclu un accord visant Ă mettre fin Ă plusieurs semaines de grève, a appris APA dimanche de source sĂ»re.« Ce protocole d’accord vise Ă promouvoir la comprĂ©hension et la confiance mutuelles entre les acteurs du système Ă©ducatif et Ă favoriser les conditions propices en vue de la poursuite des efforts tendant Ă apporter de manière soutenue et durable des rĂ©ponses adĂ©quates aux dĂ©fis et aux besoins du secteur de l’Ă©ducation », indiquent ses signataires dans un le prĂ©ambule dont APA a obtenu une copie.

L’accord signĂ© vendredi dernier prĂ©voit, entre autres, l’adoption d’une dĂ©marche dite inclusive et participative d’une « approche globale pour la rĂ©solution efficiente et durable des problèmes et des dĂ©fis du secteur Ă©ducatif », l’accroissement des ressources budgĂ©taires allouĂ©es au système Ă©ducatif et la poursuite des efforts « visant Ă l’amĂ©lioration des primes des enseignants, tout en valorisant les critères de mĂ©rite et la rĂ©compense des performances et du rendement individuels et collectifs ».

Le texte prĂ©conise Ă©galement l’accĂ©lĂ©ration du processus d’adoption et de mise en Ĺ“uvre du statut particulier des enseignants, un des points principaux de la plateforme des enseignants, et l’adoption d’un processus d’adoption de la loi portant orientation sur l’Ă©ducation nationale.

L’Etat s’est engagĂ© Ă accroitre dans six mois sa subvention et l’intĂ©gration de l’indemnitĂ© forfaitaire des vingt mille (20.000) francs CFA aux soldes de base des enseignants bĂ©nĂ©ficiaires.

Cependant, ce protocole d’accord n’est pas acceptĂ© par la base syndicale de la Coordination des syndicats de l’Ă©ducation du Togo (CSET). En AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale samedi, les enseignants ont rejetĂ© l’acte du bureau, estimant n’avoir pas Ă©tĂ© consultĂ© avant la signature. « Le contenu de l’accord ne prend pas en compte ce que nous avions demandĂ© », prĂ©cisent les enseignants.

Ils réclament notamment une augmentation significative du taux des primes et indemnités qui, selon eux, « reste le seul gage susceptible de ramener le calme et la sérénité dans le système éducatif ».