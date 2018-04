Togo : appel au calme du ministre de la SÃ©curitÃ©

Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damehame, a appelé les acteurs politiques au calme et au respect des « prescriptions » des autorités administratives, selon un communiqué publié mercredi soir, au terme d’une journée émaillée d’incidents entre les forces de l’ordre et des manifestants répondant à l’appel de l’opposition.Dans son communiqué, le ministre fait état de « l’interpellation de 20 personnes dont 19 libérées en début d’après-midi à Kpalimé, et de 20 autres à Lomé ».

 Les « tentatives de manifestations ont été émaillées de certaines scènes de violence qui ont occasionné des dégâts matériels sur des véhicules de certaines personnalités », souligne le communiqué avant d’ajouter sans précision que le ministre de l’Urbanisme et du Cadre de vie et Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l’opposition, font partie des victimes.

Tout en reconnaissant l’existence de début d’attroupements dans certaines villes du pays, notamment à Lomé, Kpalimé, Anié et Sokodé, le communiqué note que les barricades et pneus enflammés dressés à cette occasion  ‘’ont été aussitôt dégagés afin de rétablir la circulation ».

Partant de là , le ministre félicite « les forces de sécurité pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans la gestion des évènements ».