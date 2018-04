Togo : interdiction de l’importation et de la commercialisation de tilapia

Le gouvernement togolais a, dans un arrêté interministériel rendu public mardi, interdit l’importation et la commercialisation du poisson tilapia.L’arrêté signés par les ministres de l‘Elevage et du Commerce précise : « L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’exposition et la distribution à titre gratuit de poisson tilapia sauvage ou d’élevage vivant, sous forme d’Å“uf, de juvéniles, de géniteurs ou de poisson tilapia mort sous forme congelée ou dérivé sont interdites sur le territoire national togolais ».

Cette décision est motivée par l’alerte de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en date du 26 mai 2017 et qui porte sur l’apparition d’un virus mortel affectant les tilapias dénommé « Virus du tilapia lacustre » et « son degré de propagation ».

« Les titres d’importation des autres produits halieutiques et de leurs dérivés ne peuvent être délivrés que sur une autorisation de l’Autorité vétérinaire nationale », précise l’arrêté signé le 16 avril 2018.

Toutefois, « le tilapia élevé ou pêché dans les eaux togolaises » n’est pas concerné par cette mesure. Il ne comporte « aucun risque et peut être consommé sans crainte », précise-t-on.

La production annuelle du tilapia élevé et importé au Togo est d’environ 150 tonnes, selon les chiffres du gouvernement.