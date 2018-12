Togo : la circulation interurbaine interdite le jour des législatives

Dans un communiqué publié mercredi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehane a annoncé l’interdiction de la circulation interurbaine à tous les véhicules affectés au transport public et privé ce jeudi 20 décembre 2018, jour du vote pour les législatives.« La circulation interurbaine sera interdite pendant le scrutin à tous les véhicules affectés au transport public et privé », lit-on dans le communiqué dans lequel le ministre « compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous pour l’application des présentes dispositions ».

Il exempte de ces dispositions « les véhicules utilitaires des services de santé et de secours d’urgence, de ceux des forces de défense et de sécurité, des véhicules des personnels diplomatiques et consulaires, des organisations internationales, des membres de la Commission électorale nationalité indépendante (CENI) et de ses démembrement ainsi que des observateurs et journalistes dument accrédités pour ces élections ».

Par ailleurs, indiquent la même source, « les débits de boisson, restaurants et autres lieux de jouissance seront fermées au public le jour du scrutin de 6h à 18h ».

Le corps électoral togolais est convoqué le jeudi 20 décembre 2018 pour les élections législatives. Boycottant ces joutes électorales, l’opposition radicale a appelé les populations à rester chez elles.