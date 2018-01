Togo : la pénurie d’essence disséquée par la presse électronique

La pĂ©nurie d’essence constatĂ©e depuis la fin de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e Ă LomĂ© et Ă l’intĂ©rieur du pays, est traitĂ©e par la presse Ă©lectronique togolaise de ce mercredi.« PĂ©nurie artificielle d’essence pour une augmentation de prix des produits pĂ©troliers Ă la pompe ? », s’interroge le site d’informations Gapola.

« AprĂšs Dapaong, LomĂ© la capitale et d’autres villes du Togo connaissent mardi une pĂ©nurie de carburant dans les stations-services », informe-t-il.

Et pour cause, poursuit le site, la SociĂ©tĂ© togolaise d’entreposage (STE) et la sociĂ©tĂ© togolaise de stockage de LomĂ© (STSL) qui approvisionnent le Togo en produits pĂ©troliers, « ne disposeraient presque plus de stocks de carburant dans leurs bacs.

Selon Gapola, « cette situation limite la circulation dans le pays et fait la part belle aux vendeurs de +boudĂš + (essence de contrebande) qui n’hĂ©sitent pas Ă vendre le litre d’essence Ă 800 FCFA voire plus contre moins de 500 FCFA Ă la pompe. Mais encore, il faut avoir la chance d’en trouver chez eux ».

Pour le site, « cette situation n’augure rien de bon et laisse croire Ă une vaste machination savamment orchestrĂ©e par les sociĂ©tĂ©s pĂ©troliĂšres dont le but serait de nature Ă simuler une rupture de stocks dans les stations-services en vue d’une Ă©ventuelle augmentation des prix des produits pĂ©troliers Ă la pompe ».

Pour l’heure, aucun communiquĂ© officiel ne justifie cette pĂ©nurie qui rentre dans l’habitude des togolais puisque le phĂ©nomĂšne est rĂ©current en pĂ©riode des fĂȘtes de fin d’annĂ©e ou encore Ă la veille des augmentations des produits pĂ©troliers Ă la pompe, prĂ©cise Gapola.

Du cĂŽtĂ© des autoritĂ©s, on informe qu’ « il n’y a pas de pĂ©nurie d’essence au Togo ».

Une déclaration faite hier, mardi par la ministre du Commerce, Bernadette Leguzim-Balouki, au site Republicoftogo.

« Les difficultĂ©s d’approvisionnement observĂ©es ces derniers jours sont la consĂ©quence d’une demande soudaine plus forte que l’offre », explique-t-elle.

Le site rappelle  que « les fĂȘtes de fin d’annĂ©e constituent le pic de la consommation », et annonce que « les choses devraient revenir Ă la normale cette semaine ».