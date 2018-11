Togo : le gouvernement et l’UE discutent de la crise politique

Les discussions de la 19ème session du dialogue politique Togo-Union européenne tenue, mardi à Lomé, ont notamment porté sur la situation politique au Togo et sur les principaux développements au sein de l’UE, a appris APA d’une source officielle.« Les deux parties ont également évoqué les négociations en cours en vue d’un nouvel accord entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et l’Union européenne, d’autre part », rapporte un communiqué du gouvernement togolais, rappelant que le « Togo joue un rôle central dans ce processus à travers son chef de la diplomatie qui a été désigné par ses pairs des ACP pour conduire ces négociations ».

Il a été également question du Plan européen d’investissement (côté européen) ainsi que du Plan National de Développement adopté par le Togo pour la période 2018-2022, ajoute notre source.

Les discussions ont été conduites conjointement par le ministre togolaisdes Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine,Robert Dussey et Cristina Martins Barreira, Chef de la Délégation de l’Union européenne au Togo.

« L’Union européenne et ses partenaires du Groupe des 5 appuient sans réserves les efforts de facilitation de la CEDEAO. De même, nous avons toujours encouragé l’ensemble des acteurs togolais à privilégier le dialogue et le compromis pour une sortie de crise durable. Ceci dit, un test incontournable pour la vitalité de toute démocratie réside dans la tenue des élections régulières, transparentes et crédibles », a affirmé Cristina Martins Barreira.