Togo : le parti présidentiel a manifesté dans les grandes villes

Les militants et sympathisants du parti prĂ©sidentiel (UNIR) ont manifestĂ© dans le calme ce samedi dans plusieurs villes du pays, a constatĂ© APA.Ces diffĂ©rentes  manifestations  visent  » Ă amener les acteurs politiques togolais Ă s’entendre pour l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du Togo et par ricochet sortir la nation togolaise de cette crise qui enlise tous les secteurs d’activitĂ©s », selon les responsables du parti.

Par ailleurs, cette marche est un moyen pour les militants du parti présidentiel, de réaffirmer  leur « engagement total à  » soutenir fermement la légalité constitutionnelle, le respect des institutions de la République et les valeurs citoyennes qui fondent toute grande Démocratie. »

‘’Au cours des derniers mois de l’annĂ©e 2017, a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă de nombreuses agitations et des manƓuvres malsaines visant Ă semer une fois de plus le doute dans l’esprit de la paisible population aprĂšs la confiance qu’elle a recouvrĂ©e suite au nouvel Ă©lan insufflĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique, PrĂ©sident en exercice de la confĂ©rence des chefs d’Etats et de gouvernements de la CEDEAO Ă travers la mise en Ɠuvre de son vaste programme de dĂ©veloppement (
) », a indiquĂ©  un responsible de Unir dans un message lu devant ses militants au point de chute d’une des marches Ă TsĂ©viĂ©, ville qui a accueilli son congrĂšs en novembre dernier.

L’opposition avait invitĂ©, en dĂ©but de semaine, « toutes les populations togolaises, sur toute l’Ă©tendue du territoire national », Ă prendre part Ă la  manifestation nationale qu’elle organise en commĂ©moration de l’assassinat du PĂšre de l’IndĂ©pendance, Sylvanus Olympio.

Le premier président du Togo indépendant est mort assassiné le 13 janvier 1963, en plein exercice de son premier mandat.