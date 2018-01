Togo : les enseignants suspendent leur nouveau mot d’ordre de grève

Les enseignants Togolais ont décidé de surseoir à leur mot de grève de ce lundi, a appris APA, auprès de la Coordination des syndicats des enseignants du Togo (CSET).Cette décision intervient quelques jours après un appel aux discussions, auxquelles le gouvernement a convié les syndicats.

« Le jeudi prochain n’est ni la fin de l’annĂ©e, ni la fin du trimestre. Seule la suite de la rencontre de ce 11 janvier donnera force Ă l’orientation de la prochaine bataille pour laquelle chacun doit rester mobilisĂ© », indique la CSET dans un communiquĂ©.

La coordination rappelle que « la raison cruciale » qui oblige les enseignants Togolais « Ă continuer la grève est le refus du gouvernement Ă ouvrir des discussions avec les syndicats de l’Ă©ducation en vue de la rĂ©solution de la crise ».

Les syndicats ont tenu des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ce samedi dans plusieurs villes du pays pour dĂ©cider de la suite Ă donner Ă l’invitation du gouvernement.Â

Ils rĂ©clament, entre autres, des nĂ©gociations sur la fixation des taux correspondant aux primes et indemnitĂ©s et de sa date d’effet, et l’intĂ©gration des indemnitĂ©s forfaitaires (20 000 F CFA) aux salaires de base des enseignants qui Ă©margent sur la subvention de l’Etat Ă l’enseignement confessionnel.