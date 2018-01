Togo : l’Etat organise le Fonds national pour le développement du sport

Un dĂ©cret portant organisation et fonctionnement du Fonds national pour le dĂ©veloppement du sport (FONADES) au Togo, a Ă©tĂ© adoptĂ© par le conseil des ministres rĂ©uni mercredi, a-t-on appris jeudi Ă LomĂ©.DotĂ© d’une autonomie de gestion, le FONADES vise Ă mobiliser, Ă gĂ©rer le financement des activitĂ©s physiques et sportives et Ă soutenir matĂ©riellement et financièrement la pratique des sports au Togo.

Le FONADES, rappelle le communiqué du conseil des ministres, émane des réformes engagées par le ministère chargé des sports qui a « fait approuver la politique nationale des sports (PNS) par le décret n°2011-040 du 16 mars 2011 et adopter la loi n°2011-017 du 16 juin 2011 portant charte des activités physiques et sportives », précise  le gouvernement.

« L’objectif visĂ© par ces textes est de contribuer au dĂ©veloppement social et Ă©conomique de notre pays par la promotion de la pratique sportive Ă travers la mise en place d’un mĂ©canisme de mobilisation des ressources nĂ©cessaires pour le dĂ©veloppement du sport, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 58 de ladite loi », souligne le communiquĂ© du conseil des ministres.