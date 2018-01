Togo : L’ex DG de Radio Lomé, Pitaloulani Telou, élu président de la HAAC

L’ancien directeur gĂ©nĂ©ral de Radio LomĂ©, Pitaloulani Telou, a Ă©tĂ© Ă©lu ce jeudi, prĂ©sident de la Haute autoritĂ© de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), a appris APA auprès de l’institution.NommĂ© membre de la HAAC suite au dĂ©cès de l’ex-prĂ©sident de l’institution, Pitang Tchalla, Pitaloulani Telou avait prĂŞtĂ© serment le 29 dĂ©cembre 2017 devant la cour suprĂŞme de LomĂ©.

ComposĂ©e de 9 membres dont 4 sont nommĂ©s par le prĂ©sident de la RĂ©publique, la HAAC a pour mission de garantir et d’assurer la libertĂ© et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la dĂ©ontologie en matière d’information, de communication et Ă l’accès Ă©quitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixĂ©s par une loi organique qui prĂ©voit l’Ă©lection  du bureau par les membres en sĂ©ance plĂ©nière.

DiplĂ´mĂ© de l’Ecole de Journalisme du Cameroun, le nouveau prĂ©sident de la HAAC a Ă©tĂ© journaliste-prĂ©sentateur puis rĂ©dacteur en chef Ă la TĂ©lĂ©vision togolaise.