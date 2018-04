Togo : plus de 114% de taux de couverture Ã  l’Ã©mission d’obligations du trÃ©sor

L’émission d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à 36 mois, réalisée vendredi par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Togo sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a obtenu un taux de couverture du montant mis en adjudication de 114,77%, a appris samedi APA auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.Le Togo qui recherchait 15 milliards FCFA, s’est vu proposer par les investisseurs à l’issue de l’appel d’offres, 17,215 milliards FCFA de soumissions globales (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar). Sur ce montant, les responsables du trésor public togolais ont retenu 15,715 milliards FCFA avec un prix moyen pondéré de 9.661,10 et un prix marginal de 9.500.

Selon l’agence UMOA-Titres, le remboursement des obligations se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement in fine) fixée au 25 avril 2021.

Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d’un taux de 6,25% l’an dès la première année.