Togo : plus de 3 millions d’électeurs enrôlés lors du recensement (officiel)

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a annoncé, vendredi, que 3.041.599 personnes ont été enrôlées lors de la première phase du recensement électoral et 210.000 pour la deuxième session.« Les listes électorales seront affichées dans les centres de recensement et de vote le 30 novembre pour ouvrir la voie aux recours qui doivent être introduits dans les 48 heures qui suivent l’affichage », a déclaré le président de l’instance chargé d’organiser et de superviser les élections au Togo, Kodjona Kadanga.

Boycottée par l’opposition, la première phase du recensement électoral s’est déroulée du 1er au 24 octobre 2018.

Sur proposition de la commission de la CEDEAO, la CENI a procédé à une deuxième phase de recensement qui a aussi été boudée par l’opposition.

Depuis son lancement, en 2017, le processus électoral se déroule dans une indifférence des partis réunis au sein de la coalition de l’opposition.

En octobre dernier, elle a obtenu la recomposition de la CENI même si elle ne siège toujours pas, continuant de réclamer la reprise totale des travaux.