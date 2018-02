Togo: plusieurs milliers de personnes manifestent contre le pouvoir Ã  LomÃ©

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de LomĂ© samedi, Ă l’appel de la coalition de l’opposition pour protester contre le rĂ©gime du prĂ©sident Faure GnassingbĂ©, a rapportĂ© un journaliste de l’AFP.

Des reprĂ©sentants guinĂ©en et ghanĂ©en, pays mĂ©diateurs dans la crise qui agite le Togo depuis septembre, ont annoncĂ© vendredi l’ouverture d’un dialogue le 15 fĂ©vrier, prĂ©cisant que tous les acteurs avaient acceptĂ© de « suspendre » les manifestations publiques. Mais les leaders de ce regroupement de 14 partis politiques ont maintenu leur manifestation.

« C’est notre droit constitutionnel de manifester. Si nous voulons manifester, nous le ferons », a déclaré Jean-Pierre Fabre, chef de file de l’opposition.

Les manifestants ont sillonnĂ© plusieurs artères de la capitale, scandant des slogans hostiles au rĂ©gime, avant d’assister Ă un meeting.

Dans le même temps, des femmes de l’Union pour la république (Unir, au pouvoir) ont organisé une prière œcuménique « pour la paix ».

L’opposition organise des marches quasi hebdomadaires qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de manifestants, depuis dĂ©but septembre pour protester contre l’accaparement du pouvoir par une seule famille depuis plus de 50 ans. Faure GnassingbĂ© a succĂ©dĂ© en 2005 Ă son père, le gĂ©nĂ©ral GnassingbĂ© EyadĂ©ma, qui a dirigĂ© le pays pendant 38 ans.

« Je n’attends rien du prochain dialogue, car le régime en place n’est pas sincère. Mais cette fois-ci, nous avons nos leaders à l’œil. Ils ont intérêt à être très vigilants pour ne plus tomber dans les pièges du pouvoir », a confié Kossi Djivo, couturier.

« Moi je me méfie de ce régime, car nous avons fait trop de dialogues dans ce pays. Ils appellent l’opposition à discuter, parce qu’ils sont acculés. Mais la coalition doit insister sur les mesures d’apaisement », a renchéri Aïcha Wassiou, revendeuse à Lomé.

L’opposition a toujours exigĂ© des « mesures d’apaisement », notamment le retrait des forces de sĂ©curitĂ© dans le Nord et la libĂ©ration de partisans arrĂŞtĂ©s pendant les marches et lors de l’incendie des marchĂ©s de Kara et de LomĂ© en janvier 2013, avant de nĂ©gocier.

Dans un communiquĂ© rendu public par le ministre ghanĂ©en de la sĂ©curitĂ©, Albert Kan-Dapaah, et le ministre d’Etat guinĂ©en, Tibou Kamara, on indique que « les personnes faisant l’objet d’une dĂ©tention provisoire dans le cadre de l’affaire des incendies (…) seront examinĂ©es de manière prioritaire Ă l’ouverture du dialogue, dans un esprit d’apaisement ».

« Le cas des autres personnes encore en dĂ©tention pour des faits commis dans le cadre des manifestations publiques organisĂ©es depuis le 19 aoĂ»t 2017 (…) sera examinĂ© dans le respect des procĂ©dures judiciaires ».

« Ces mesures d’apaisement ne sont pas négociables. Elles doivent être prises avant le début des discussions proprement dites », a averti M. Fabre.