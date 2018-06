Togo : pouvoir et opposition d’accord pour prolonger le mandat des députés

Le gouvernent togolais et l’opposition se sont mis d’accord, mercredi soir à Lomé, au terme d’une rencontre avec les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de Guinée pour la prolongation du mandat des députés.A Lomé pour la poursuite des discussions, les Présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de Guinée se sont félicités « de l’accord entre les parties (pouvoir et opposition, Ndlr) pour la poursuite des activités du parlement conformément à la constitution au-delà de l’échéance prévue », informe un communiqué lu par Jean-Claude Brou, président de la Commission de la CEDEAO.

« Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu’il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018 », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié le 12 juin 2018, la Cour constitutionnelle avait demandé à la Commission électorale et au gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent pour organiser les élections législatives avant fin 2018, rappelant au passage que le mandat des députés prend fin le 19 août prochain.

En réponse, l’opposition avait dénoncé une « manipulation partisane et inacceptable » de son président.