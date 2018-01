Togo : Trois militants du PNP (opposition) en attente d’un procès

Les trois militants du Parti national panafricain (PNP, opposition) arrĂŞtĂ©s en fin dĂ©cembre, ont Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©s jeudi Ă la prison civile de LomĂ© en attendant un procès, a appris APA du Regroupement des jeunes africains pour le dĂ©veloppement et la dĂ©mocratie (REJADD), une Organisation de dĂ©fense des droits de l’Homme.Il s’agit de Ndancky Mohamed rĂ©sidant aux Etats-Unis et en sĂ©jour Ă LomĂ©,  Tchadjobo Hady et Tchabana IsmaĂ«l, tous trois arrĂŞtĂ©s le 26 dĂ©cembre dernier Ă DjagblĂ©, localitĂ© situĂ©e Ă environ 15 kilomètres au nord de la capitale togolaise. « Les chefs d’accusation  ne sont pas encore connus », prĂ©cise une source.

Le ministre la sécurité et de la protection civile avait pourtant indiqué, quelques jours après leur dépôt à la gendarmerie, que les trois hommes seraient transférés devant un juge, vendredi 29 décembre.